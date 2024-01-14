РБК: в «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов

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Пользователи сервиса «Яндекс.Музыка» заметили появление новых композиций артистов, чьи лейблы прекратили сотрудничество с РФ после начала специальной операции. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что треки имеют официальные обложки, при этом без указания лейбла, а данные об источнике говорят о том, что песня загружена пользователем. По информации источника, на «Яндекс.Музыке» стали доступны песни из новых альбомов Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлза.
Уточняется, что при использовании поиска по всей библиотеке сервиса данные треки не обнаруживаются.
Ранее российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что при использовании поиска по всей библиотеке сервиса данные треки не обнаруживаются.
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Екатерина Коршунова