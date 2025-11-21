Бизнесмен из Камеруна назвал космическими перспективы сотрудничества с Россией
На Международном муниципальном форуме БРИКС в Петербурге исполнительный директор компании ARCOFIRM из Камеруна, Антуан Реааль, отметил огромный потенциал для экономического сотрудничества между Россией и африканскими странами.
Как пишет NEWS.RU, он подчеркнул, что мероприятие способствует расширению партнерства не только с Африкой, но и с другими государствами Глобального Юга. Антуан представил свою фирму, которая занимается консалтингом и содействует сотрудничеству.
По его словам, форум БРИКС помогает расширить горизонты взаимодействия, объединяя игроков для обмена опытом и ресурсами.
Однако он также указал на сложности, с которыми сталкивается в своей работе. Главной проблемой является агрессивная западная пропаганда, которая влияет на восприятие России в некоторых странах. Антуан рассказал, что многие делегаты отказываются от участия во встречах из-за страха перед возможными негативными последствиями.
Для противостояния этой пропаганде он призвал российские организации быть более активными в использовании СМИ для распространения информации о жизни и экономике России, а не только о политике. Это поможет подготовить новые поколения к развитию и созданию безопасного мира.
Говоря о перспективах экономического сотрудничества, Антуан выразил оптимизм. Он считает, что в России есть поддержка для африканских компаний и предпринимателей, что создает огромные возможности для развития. Он отметил, что обучение африканских студентов в российских вузах и предоставление им возможностей для работы в России положительно сказываются на развитии стран Африки.
Антуан также стремится объединить муниципалитеты и предприятия государств для стимулирования роста экономики. Он предложил развивать сотрудничество в области поставок фруктов и организовать транзитные коридоры для их доставки на российский рынок.
Кроме того, он отметил интерес к привлечению специалистов из Африки для выполнения строительных задач в России, что может привести к созданию новых компаний и расширению сотрудничества на родине этих специалистов.
По его мнению, перспективы экономического сотрудничества между Россией и Африкой просто космические.
