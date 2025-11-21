Один из крупнейших покупателей нефти РФ отказался от дальнейшего экспорта

21 ноября 2025, 17:33

Индийская Reliance Industries больше не будет покупать российскую нефть

Фото: istockphoto/ronniechua

Индийская компания Reliance Industries, являющаяся крупнейшим покупателем российской нефти в своей стране, объявила о прекращении поставок из РФ на нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября.