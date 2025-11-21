Один из крупнейших покупателей нефти РФ отказался от дальнейшего экспорта
Индийская компания Reliance Industries, являющаяся крупнейшим покупателем российской нефти в своей стране, объявила о прекращении поставок из РФ на нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября.
Как сообщает издание The Washington Post, решение приняли перед вступлением в силу санкций США против основных российских экспортеров. С 1 декабря весь продукт получат из другой нефти, уточнили в компании.
Белый дом положительно отреагировал на этот отказ. В администрации президента США отметили, что решение Reliance Industries прекратить закупки российского энергоносителя и более широкие шаги Индии по диверсификации источников ресурсов могут способствовать значительному прогрессу в торговых переговорах между двумя странами.
В 2021 году Reliance приобрела российской нефти на сумму всего 85 миллионов долларов, однако на пике в 2023 году объем поставок достиг 11,7 миллиарда долларов.
Читайте также: