В сентябре Евросоюз нарастил закупку медикаментов у России в семь раз

19 ноября 2025, 04:48

ЕС закупил у РФ медикаментов на максимальную с декабря 2020 года стоимость

Фото: iStock/guteksk7

Евросоюз в сентябре 2025 года резко увеличил закупки фармацевтической продукции у России. Поставки медикаментов выросли за месяц более чем в семь раз — до максимального показателя с декабря 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.





Основными импортерами российских лекарств стали Словения, закупившая продукции на 6,5 миллиона евро, и Венгрия — с покупками на 951 тысячу евро. Согласно подсчетам, в сентябре Евросоюз приобрел у РФ медикаменты на 7,6 миллиона евро.





«В месячном выражении поставки взлетели в 7,2 раза, а в годовом — почти в 5 раз. При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил (...) вдвое больше, чем за аналогичный прошлогодний период», — подчеркивается в публикации.