В сентябре Евросоюз нарастил закупку медикаментов у России в семь раз
ЕС закупил у РФ медикаментов на максимальную с декабря 2020 года стоимость
Евросоюз в сентябре 2025 года резко увеличил закупки фармацевтической продукции у России. Поставки медикаментов выросли за месяц более чем в семь раз — до максимального показателя с декабря 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Основными импортерами российских лекарств стали Словения, закупившая продукции на 6,5 миллиона евро, и Венгрия — с покупками на 951 тысячу евро. Согласно подсчетам, в сентябре Евросоюз приобрел у РФ медикаменты на 7,6 миллиона евро.
Россияне всё чаще выбирают пассивный поиск работы
«В месячном выражении поставки взлетели в 7,2 раза, а в годовом — почти в 5 раз. При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил (...) вдвое больше, чем за аналогичный прошлогодний период», — подчеркивается в публикации.В то же время Россия продолжает активно импортировать лекарства из ЕС. Крупнейшими поставщиками фармацевтической продукции выступили Германия, Нидерланды и Бельгия. Также немалый экспорт в РФ осуществлялся из Словении и Австрии.
