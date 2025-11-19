Рестораторы потребовали приравнять торговые фуд-зоны к общепиту

19 ноября 2025, 17:25

Фото: iStock/monticelllo

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) направила письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой устранить неравенство между ресторанами и торговыми сетями, продающими готовую еду. По мнению федерации, фуд-зоны в магазинах оказывают те же услуги, что и предприятия HoReCa, но действуют по более мягким правилам, создавая нечестную конкуренцию.