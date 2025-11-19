Рестораторы потребовали приравнять торговые фуд-зоны к общепиту
Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) направила письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой устранить неравенство между ресторанами и торговыми сетями, продающими готовую еду. По мнению федерации, фуд-зоны в магазинах оказывают те же услуги, что и предприятия HoReCa, но действуют по более мягким правилам, создавая нечестную конкуренцию.
Президент ФРиО Игорь Бухаров отметил, что рестораны инвестируют в оборудование кухонь, вентиляцию, водоочистку и обучение персонала, а в магазинах часто отсутствует разделение производственных и потребительских зон, мойки для рук и туалеты. Юристы подтверждают, что для ресторанов действуют более строгие санитарные нормы, чем для торговых точек.
Как сообщает РБК, если инициативу поддержат, супермаркетам придётся либо отказаться от фуд-зон, либо привести их в соответствие с требованиями общепита, что потребует серьёзных инвестиций. Письмо в Госдуму пока не поступило, ретейлеры комментариев не дают.
