Фото: IStock/Greggory DiSalvo
Экономический кризис в США неминуем, госдолг страны превышает все ее активы вместе взятые, сообщил немецкий бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
Предприниматель объясняет кризис США огромным госдолгом, проценты по которому достигли триллиона долларов, что составляет треть всех налогов Штатов.
На сегодняшний день по данным U.S. National Debt Clock госдолг США составляет $34,8 трлн. Согласно прогнозу, к 2034 году он достигнет $50,7 трлн или 122% от ВВП.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что доллар стал токсичным и окончательно дискредитировал себя.
Читайте также
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Медведев назвал США «оборзевшими»
Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам
«Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации», — призвал Дотком.
На сегодняшний день по данным U.S. National Debt Clock госдолг США составляет $34,8 трлн. Согласно прогнозу, к 2034 году он достигнет $50,7 трлн или 122% от ВВП.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что доллар стал токсичным и окончательно дискредитировал себя.
Читайте также
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Медведев назвал США «оборзевшими»
Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам
Олег Дикий