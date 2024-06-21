Фото: сайт Кремля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что США и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского по пяти причинам.
Уточняется, что в числе этих причин — нелегитимность украинского лидера и неудачи ВСУ на линии боевого соприкосновения. Володин отметил, что рейтинг Зеленского опустился до 17%. Это свидетельствует о том, что «украинцы хотят видеть во главе государства другого».
Политик подчеркнул, что при правлении Зеленского Украина стала банкротом, а Киев потерял доверие Европейского союза и Штатов.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену.
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Политик подчеркнул, что при правлении Зеленского Украина стала банкротом, а Киев потерял доверие Европейского союза и Штатов.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену.
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Екатерина Коршунова