Бизнесмен Роман Авдеев продал все активы в России

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Бизнесмен Роман Авдеев заявил, что передал принадлежащую ему долю в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.
Уточняется, что с завершением сделки Авдеев полностью вышел из всех оставшихся российских проектов и активов. Авдеев отметил, что эта сделка стала логичным завершением его многолетнего партнерства с Судариковым, которое началось еще в 2019 году.
Сумма сделки не сообщается. Авдеев также выразил благодарность партнеру за «годы продуктивной и совместной работы».
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