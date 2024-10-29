Путин освободил от НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан с жилищным кредитом от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, которая возникла в связи с экономией по процентам. Документ представлен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что льгота касается кредитов и займов на строительство или покупку жилья, приобретение земельных участков под этим жильём для индивидуального жилищного строительства или на рефинансирования таких кредитов или займов.
Для получения льготы россияне должны соблюсти два условия: кредитный договор должен быть заключён до 31 декабря 2024 года включительно, а заёмщик должен иметь подтверждённое налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или покупку жилья.
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Анастасия Чинкова