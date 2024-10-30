Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита

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Сбербанк с сегодняшнего дня временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания выделенного правительством лимита, сообщили в пресс-службе банка.
При этом подача заявок по этой программе через платформу «Домклик« » продолжится. Как уточнили в банке, клиенты, записавшиеся на сделку до этой даты, получат кредиты в обычном режиме. Запись будет возобновлена при выделении дополнительного лимита.
Условия кредитования останутся прежними: ставки составят 6% годовых для сумм в рамках лимита. Для кредитов свыше 12,5 млн рублей в Москве и Петербурге ставка увеличится до 9,4%, а для остальных регионов при превышении 6,5 млн рублей — до 10%.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси. По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.
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Условия кредитования останутся прежними: ставки составят 6% годовых для сумм в рамках лимита. Для кредитов свыше 12,5 млн рублей в Москве и Петербурге ставка увеличится до 9,4%, а для остальных регионов при превышении 6,5 млн рублей — до 10%.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси. По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.
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Елена Перлова