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Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита

Фото: istock/Diy13

Фото: istock/Diy13

Сбербанк с сегодняшнего дня временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания выделенного правительством лимита, сообщили в пресс-службе банка.
При этом подача заявок по этой программе через платформу «Домклик« » продолжится. Как уточнили в банке, клиенты, записавшиеся на сделку до этой даты, получат кредиты в обычном режиме. Запись будет возобновлена при выделении дополнительного лимита.

Условия кредитования останутся прежними: ставки составят 6% годовых для сумм в рамках лимита. Для кредитов свыше 12,5 млн рублей в Москве и Петербурге ставка увеличится до 9,4%, а для остальных регионов при превышении 6,5 млн рублей — до 10%.



Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси. По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.

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В Госдуме попросили ФАС проверить ценообразование на «детские» тарифы такси
Вице-спикер ГД Чернышов попросил ФАС проверить цены на «детские» тарифы такси
30 октября 2024, 03:47

Фото: istock/Yury Karamanenko

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси.
По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.

«Прошу ФАС провести проверку обоснованности установленных цен на "детские" тарифы такси», — говорится в обращении.
Чернышов отметил, что стоимость поездки по «детскому» тарифу часто значительно превышает цену аналогичного маршрута на тарифе «эконом», несмотря на использование одних и тех же автомобилей.

Чернышов добавил, что такие ценовые различия создают серьёзную финансовую нагрузку на семьи, особенно когда поездка необходима, например, для визита к врачу. Он предложил компенсировать дополнительные издержки за счёт таксопарков или агрегаторов, например, через установление нулевой комиссии для «детских» тарифов.

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#фас
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#поездки
#тарифы
#счёт
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В подмосковном Минсельхозпроде раскрыли неожиданную пользу творожных сырков
29 октября 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минсельхпрода МО

Творожные сырки – не только вкусная, но и полезная сладость, если есть её не более двух – трёх раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхпрода Московской области.
«Калорийность одного сырка весом 50 граммов может варьироваться от 135 до 207 калорий в зависимости от жирности. Частое употребление этого лакомства может привести к лишнему весу», – предупредили в ведомстве.
Там добавили, что в супермаркетах и розничных магазинах Подмосковья представлен большой выбор подобных лакомств.
«Это творожные сырки в шоколадной глазури – молочной, тёмной и белой, а также с различными начинками – вареным сгущенным молоком, клубничным джемом и другими видами наполнителей. При выборе сурков важно обращать внимание на их состав. Главная польза в них – творог, насыщенный железом, фосфором и кальцием», – отметили в пресс-службе.
Среди региональных предприятий, реализующих этот вид продукции, в Минсельхозпроде региона назвали Дмитровский молочный завод, производящий сырки из отборного молока и натурального творога под брендом «Свитлогорье». Продукция предприятия реализуется в 16 тыс. магазинах по всей России

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#московская область
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Путин освободил от НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года
29 октября 2024, 21:06

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан с жилищным кредитом от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, которая возникла в связи с экономией по процентам. Документ представлен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что льгота касается кредитов и займов на строительство или покупку жилья, приобретение земельных участков под этим жильём для индивидуального жилищного строительства или на рефинансирования таких кредитов или займов.

Для получения льготы россияне должны соблюсти два условия: кредитный договор должен быть заключён до 31 декабря 2024 года включительно, а заёмщик должен иметь подтверждённое налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или покупку жилья.

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#ндфл
#кредит
#жильё
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Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году
29 октября 2024, 20:37

Фото: iStock/Fascinadora

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что на прошлой неделе проект документа был поддержан Госдумой и Совфедом РФ.

В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу его значение вырастет на 16,5% и достигнет 22 440 рублей.

Член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина ранее сообщала, что принятие такого решения позволит повысить размеры заработных плат порядка 4,2 миллиона россиян.

Напомним, что МРОТ – это сумма выплат, которую гражданин гарантированно получает за выполненную работу при условии, что он трудоустроен на полную ставку, отработал в течение месяца все часы и смены и выполнил ещё ряд стандартных требований. Размер МРОТ устанавливается без учёта НДФЛ. Это означает, что работник получает на руки на 13% меньше от изначальной суммы.

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#владимир путин
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#выплаты
#зарплата
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Озвучен самый эффективный метод копить
Финансист Матвеева назвала эффективной бытовую экономию
29 октября 2024, 20:13

Фото: iStock/Jinda Noipho

Финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что наиболее эффективным методом копить является бытовая экономия.
По её словам, системные регулярные пусть даже небольшие сбережения постепенно приведут к хорошим результатам.

«Бытовая экономия позволяет грамотно управлять своим бюджетом, создавая «свободные» деньги для накоплений. Так, если вы используете кешбэк-программы или следите за акциями в магазинах, можно откладывать сэкономленную сумму на специальный счет. Это не только помогает увеличить сбережения, но и улучшает ваши финансовые привычки», — пояснила в беседе с Газета.ру Матвеева.

Ранее экономист Евгений Надоршин, главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал», высказывал мнение о том, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения.

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#сбережения
#рф
#экономика
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Экономист Ведута объяснила необходимость национализации банков в РФ
29 октября 2024, 18:48

Фото: iStock/koromelena

Экономист Елена Ведута заявила, что в России необходимо национализировать все банки для того, чтобы они находились под контролем государства.
«Сегодня высокая процентная ставка, а из-за высокой маржи банки скоро скупят всю нашу промышленность и сельское хозяйство. А какие они умные мы знаем: за последние годы, начиная с перестройки полностью разорена обрабатывающая промышленность, станкостроение. Мы зависим от производства полупроводников, чипов. Банки настроены лишь на выгоду. Им наплевать на развитие промышленности. Я считаю, что банки надо национализировать в ближайшем будущем», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.

До этого управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин заявил о позитивном влиянии введении централизованной системы о долгах россиян.

«Любая автоматизация и централизация данной информация должны позитивно сказываться на корректном расчете ПДН. Другой вопрос в том, целесообразно ли банкам участвовать в этом, неся определенные траты, и в какой-то мере раскрывать информацию по клиентам, ведь зачастую проще использовать внутренние, хорошо зарекомендовавшие себя системы оценки», — отметил в беседе с «Известиями» Бородулин.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган сообщил, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств.

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#банки
#промышленность
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#россия
#экономика
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Путин подписал закон об увеличении бюджетных расходов в 2024 году
29 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/spaxiax

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году общего объёма расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 триллионов рублей без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Отмечается, что закон был инициирован правительством РФ. Он вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Документом предусматривается возможность выделения дополнительных бюджетных средств в этом году на определённые главой государства приоритетные цели.

Выделение дополнительных расходов будет обеспечено за счёт принятия правительством решений, которые предусматривают увеличение бюджетных ассигнований его резервного фонда. Также этим законом кабмин получает право превышения верхнего предела внутреннего государственного долга и программы внутренних заимствований.

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#экономика
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#владимир путин
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Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году
29 октября 2024, 17:22

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В России в предстоящем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».
Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать разброса в зарплатах медработников, учителей и других специалистов. Для этого в предстоящем году будет отработана новая, более справедливая модель оплаты труда бюджетников. Тестирование пройдёт в нескольких пилотных регионах.

Путин напомнил, что зарплата медиков привязана к средним выплатам по регионам. При этом уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах страны.

Как ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков в структуре зарплат должна повыситься доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты будут стандартизированы. Таким образом, как ожидается, будет создана единая и понятная для бюджетников система.

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#регионы
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В Подмосковье создадут новый индустриальный парк «Пущино»
29 октября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области создадут ещё один индустриальный парк в регионе. Новую площадку запустят в городском округе Серпухов на участке, предоставленном инвестору без торгов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключили правительство Московской области, AVA Group и АО «Большой Серпухов».
«Подмосковные индустриальные парки – востребованные площадки для инвесторов, реализующих проекты в самых разных сферах. Это и проекты по обеспечению технологического суверенитета страны. Площадь индустриального парка «Пущино» составит 53,8 га. Участок для реализации проекта инвестор получил на льготных условиях. Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Запустить индустриальный парк «Пущино» планируется в 2026 году. На территории будет построено около 100 тыс. кв. м производственных и лабораторных корпусов, создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

Проект реализуется в рамках поручения президента по развитию проекта «Большой Серпухов». Цель – обеспечить технологический суверенитет страны за счёт развития в Серпухове, Пущине и Протвине научных центров и высокотехнологичных отраслей промышленности.

Предусмотрено также строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационных и досуговых зон.

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Подмосковье ищет медработников