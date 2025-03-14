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Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России на фоне исков на 40 млн рублей

Компания блогера Валада А4 собирается объявить о банкротстве
Влад Бумага (Фото: Телеграм @A4omg)

Влад Бумага (Фото: Телеграм @A4omg)

Компания блогер Влада А4 (он же — Влад Бумага) заявила 11 марта своим кредиторам, что собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, сообщило агентство ТАСС.
В 2023 году ООО «Бумажная бумага», которое продает снеки под брендом А4, заработало 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль компании при этом достигла 186 млн рублей.

Уточнялось, что против фирмы Бумаги подали семь исков на сумму порядка 40 млн рублей. По информации агентства, причиной исковых заявлений выступили разногласия по поставке компонентов для продукции и их упаковке. Всего на «Бумажную бумагу» подали семь исков. Самый большой по размеру иск, на 29,7 млн рублей, поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.

ООО «Бумажная бумага» владеет кипрская фирма A4Group Limited — в ней у блогера 45 процентов акций. Оставшиеся доли принадлежат предпринимателю Алексею Клочкову и эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.

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Экономист назвал самый выгодный способ вложения
Экономист Додонов советует успеть разместить накопления на долгосрочном депозите
14 марта 2025, 12:32

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Важно успеть разместить свободные накопления на долгосрочном депозите, чтобы сохранить на продолжительное время высокую доходность. Об этом заявил финансовый аналитика «Финама» Игорь Додонов в беседе с «Татар-информом».
«Если у человека имеются свободные средства, которые вряд ли понадобятся в ближайшие год-два, то ему уже стоит подумать над размещением их на долгосрочном депозите, чтобы зафиксировать все еще повышенную доходность на продолжительный период», — советует эксперт.
По его мнению, банковские вклады — одни из самых привлекательных инструментов сбережения и преумножения накоплений. Наиболее выгодные предложения касаются новых клиентов и тех, кто получает зарплату или пенсию на счет в этом банке.

Он напомнил, что банки продолжают снижать ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, запланированного на 21 марта.

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«Могу засудить, но не буду»: Прохор Шаляпин прокомментировал ссору с Марией Погребняк
Прохор Шаляпин считает себя правым в конфликте с Марией Погребняк
13 марта 2025, 20:18

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)

Мария Погребняк на шоу Алены Жигаловой высказала претензии Прохору Шаляпину, вступившись за Ирину Дубцову, которую тот назвал «сбитой лётчицей». Она позвонила певцу, чтобы потребовать объяснений, но тот в ответ обругал многодетную маму и пригрозил ей судом.
Весь разговор не вошёл в эфир, но даже по фрагменту было понятно, что финалист «Фабрики звёзд» настроен крайне враждебно, сообщает Voice. Алёна и Мария пытались успокоить артиста, но тот просто оборвал разговор на достаточно грубой ноте. И Жигалова, и Погребняк признались, что впервые видели Прохора таким агрессивным.

«Знаете, шутки плохи. Алена просто проезжается на нашем с ней хорошем отношении, — сказал Шаляпин, комментируя инцидент, — но есть закон: вы можете записать разговор, но не можете его публиковать. Если я подам в суд, я выиграю. Но я не буду этого делать, потому что мы с Алёной в хороших отношениях, да и нет времени на это».

Что до Погребняк, то певец посоветовал ей не лезть в его отношения и разговоры с Дубцовой, а заниматься своими делами. Он назвал некрасивым поступок Покребняк, которая не предупредила, что их разговор станет публичным.

«Я ей написал: "Комментируй свою личную жизнь, детей, любовников, а мне не важно твоё твоё мнение"», — рассказал Прохр Шаляпин.

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Эксперты назвали предполагаемую дату замедления уровня инфляции в России
«Известия»: замедление инфляции в России ожидается во втором полугодии
13 марта 2025, 01:55

Фото: iStock/Max Zolotukhin

По прогнозам ряда экспертов, устойчивое снижение уровня инфляции в России ожидается только во втором полугодии. Об этом пишут «Известия».
«Устойчивое снижение инфляции начнется лишь во втором полугодии 2025 года, считают шесть из десяти опрошенных экспертов из банков и университетов. Остальные высказали более оптимистичный прогноз: двое считают, что рост цен начнет замедляться в апреле-мае, а еще двое — что процесс уже начался», — говорится в сообщении издания со ссылкой на экспертов.

О начале замедления роста цен заявляли и аналитики российского Центрального банка. При этом о стабильности данного процесса пока говорить не приходится.

Причинами инфляции становятся внешние ограничения и нестабильность на международном рынке. Также на цены влияет бюджетная политика страны и дефицит рабочей силы. К тому же в числе причин находятся курс рубля и политика регулирования цен на топливо.

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Квартиры в новостройках Татарстана подешевели до 168 тысяч рублей за квадратный метр
12 марта 2025, 19:11

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Татарстана снизилась на 7% за февраль — до 168 тысяч рублей. Об этом заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров в беседе с «Татар-информом».
При этом, по его информации, также подешевело и вторичное жилье, хоть и менее заметно, — 132 тысячи рублей за «квадрат».
«По наблюдениям эксперта, застройщики в Татарстане продолжают активно реализовывать недвижимость. Несмотря на то, что основным драйвером продаж на данный момент являются льготные программы, сделки по обычной ипотеке (под 30% годовых) тем не менее есть», — отмечает издание.
Белокуров подчеркнул, что людей в последнее время все больше привлекает готовое жилье, куда можно заехать сразу же после его покупки, а спрос на вторичном рынке недвижимости вырос на 10% в сравнении с прошлым годом.

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Финансист спрогнозировала цены на нефть в 2025 году
Финансист Рокотянская: цена барреля Brent может упасть до 60 долларов в 2025
12 марта 2025, 19:07

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Цена на нефть марки Brent может упасть до 60-65 долларов за баррель в 2025 году. Об этом заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее словам, главная причина для такого сценария — переизбыток предложения в связи с ростом добычи черного золота странами ОПЕК+.
«Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК , а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы. Тарифная политика Трампа сейчас лишь усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы», — пояснила финансист в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь доцент ГУУ, экономист Максим Чирков раскрыл, какие последствия будут после остановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». В разговоре с «Известиями» он указал, что это приведет к сокращению объемов нефти на европейском рынке, росту цен на топливо и сложностям в работе нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт подчеркнул, что газ, нефть и прочие энергоносители — это основа экономики, так как без них она попросту не может развиваться.
«Сейчас в Европе сверхнизкие запасы газа, что уже привело к резкому росту цен. В перспективе аналогичная ситуация может сложиться и с нефтью. Непредсказуемость поставок энергоресурсов негативно скажется на экономике европейских стран, включая Чехию», — поделился экономист.
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