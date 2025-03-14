Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России на фоне исков на 40 млн рублей

Цена на нефть марки Brent может упасть до 60-65 долларов за баррель в 2025 году. Об этом заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее словам, главная причина для такого сценария — переизбыток предложения в связи с ростом добычи черного золота странами ОПЕК+.