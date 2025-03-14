Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России на фоне исков на 40 млн рублей

Влад Бумага (Фото: Телеграм @A4omg)
Компания блогер Влада А4 (он же — Влад Бумага) заявила 11 марта своим кредиторам, что собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, сообщило агентство ТАСС.
В 2023 году ООО «Бумажная бумага», которое продает снеки под брендом А4, заработало 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль компании при этом достигла 186 млн рублей.
Уточнялось, что против фирмы Бумаги подали семь исков на сумму порядка 40 млн рублей. По информации агентства, причиной исковых заявлений выступили разногласия по поставке компонентов для продукции и их упаковке. Всего на «Бумажную бумагу» подали семь исков. Самый большой по размеру иск, на 29,7 млн рублей, поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.
ООО «Бумажная бумага» владеет кипрская фирма A4Group Limited — в ней у блогера 45 процентов акций. Оставшиеся доли принадлежат предпринимателю Алексею Клочкову и эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.
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Уточнялось, что против фирмы Бумаги подали семь исков на сумму порядка 40 млн рублей. По информации агентства, причиной исковых заявлений выступили разногласия по поставке компонентов для продукции и их упаковке. Всего на «Бумажную бумагу» подали семь исков. Самый большой по размеру иск, на 29,7 млн рублей, поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.
ООО «Бумажная бумага» владеет кипрская фирма A4Group Limited — в ней у блогера 45 процентов акций. Оставшиеся доли принадлежат предпринимателю Алексею Клочкову и эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.
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Ольга Енгалычева