На Елену Малышеву снова подали в суд за нарушение авторских прав

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)
На российскую телеведущую и врача-терапевта Елену Малышеву подали в суд, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
На Малышеву подали иск за нарушение авторских прав на сумму 83 тысячи 333 рубля. Ранее телеведущей уже приходилось выплачивать порядка 130 тысяч по такому же делу.
Ранее Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая всё чаще оказывается в больнице. Оказалось, что мама телеведущей «совсем не ходит» и весьма часто оказывается в больнице. Ведущая «Жить здорово!» отметила, что иногда задушевно беседует с ней и в такие моменты думает, что всё плохое отступает.
Напомним, что с 2010-го Малышева ведет медицинскую программу «Жить здорово!» на «Первом канале». Помимо своей деятельности на телевидении, Елена управляет собственным бизнесом.
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Ранее Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая всё чаще оказывается в больнице. Оказалось, что мама телеведущей «совсем не ходит» и весьма часто оказывается в больнице. Ведущая «Жить здорово!» отметила, что иногда задушевно беседует с ней и в такие моменты думает, что всё плохое отступает.
Напомним, что с 2010-го Малышева ведет медицинскую программу «Жить здорово!» на «Первом канале». Помимо своей деятельности на телевидении, Елена управляет собственным бизнесом.
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Ольга Енгалычева