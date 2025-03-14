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С внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и его жены требуют 2,3 млн через суд

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Певец Никита Пресняков оказался втянутым в судебный процесс, связанный с его супругой Аленой. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», ростовский предприниматель подал иск в суд, требуя взыскать с Алены 2,3 миллиона рублей.
По имеющимся данным, у пары возникли проблемы с бизнес-партнером, с которым они совместно занимались установкой уличных тренажеров, в том числе по госконтрактам. Однако с 2022 года их бизнес начал терпеть убытки, что привело к конфликту между партнерами.

Алена Преснякова занимает должность генерального директора компании, а Никита и его партнер делят бизнес. Попытки решить возникшие проблемы мирным путем не увенчались успехом, что и стало причиной подачи иска. В данный момент пара проживает в США, где, вероятно, и будет рассматриваться дело.

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«Все меня должны хвалить, все будут на меня молиться»: Прохор Шаляпин рассказал об идеальном для себя семейном союзе
14 марта 2025, 04:57

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)

Несмотря на желание Прохора Шаляпина завести семью и детей, его противоречивое мнение о браке может отпугнуть будущих избранниц. Певец признался, что не хочет расставаться с комфортом и ему не просто будет впустить суженную в свою московскую квартиру.
По словам Прохора, он предпочитает встречаться с девушками на нейтральной территории. При этом совместного проживания он всячески избегает.

«Я вообще считаю, что после секса нужно разойтись по разным кроватям — и спать. Некоторые спят вместе, это их личное дело. Я не критикую, если нравится людям лежать, храпеть, сопеть и прочее», — цитирует слова Прохора Starhit.

Также Шаляпин боится и ответственности в отношениях. Певец считает себя самодостаточной личностью и не хочет быть половинкой для кого-то. К тому же артист не хочет терять тот уровень комфорта, к которому привык.


О своей идеальной будущей избраннице Прохор рассуждает так:

«Мне нужна умная, во-первых. А если не очень умная, то во всяком случае здоровая и добрая. Такую я, как ни странно это прозвучит, но все-таки буду содержать».

Как объяснил сам Шаляпин, этот подход позволит ему сохранить свободу в отношениях. Артист желает быть хозяином и тем человеком, чьи решения в браке будут всегда исполняться.

«Я в доме должен быть хозяином. Я должен быть свободным человеком, должен всем управлять, должен сам все решать. Все меня должны хвалить, потому что внимания я буду уделять всем мало. А из-за того, что даю деньги, все будут на меня молиться».

Певец поделился своими страхами о создании семьи с влиятельной женщиной. По его словам, такие девушки могут мстить своим бывшим. К тому же ребенок станет тем фактором, с помощью которого жена будет управлять певцом.

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#артист
#звёзды
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«Мои дети конкретно офигели»: Айза поделилась ошибками, которые допустила при воспитании сыновей
14 марта 2025, 02:35

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза воспитывает сыновей от двух разных мужчин. Отцами мальчиков являются рэпер Гуф и серфер Дмитрий Анохин. Сама блогер говорит, что хотела стать другом для детей, но в итоге утратила авторитет в их глазах.
Как пишет Starhit, Айза сожалеет о выбранной ей модели воспитания. В результате сыновья перестали воспринимать серьезный тон матери. На фоне своих ошибок блогер советует быть для детей в первую очередь родителем, а уже потом другом.

«Я совершила одну огромную ошибку в воспитании детей — позволила им стать моими друзьями. Мне казалось, что это правильно. Сейчас я пожимаю плоды вот этого неправильного, деструктивного даже, можно сказать, пунктика. Сейчас, конечно же, мы стараемся все перевернуть с головы на ноги, потому что мои дети конкретно офигели», — говорит Айза.

Девушка заявляет, что для детей необходимо быть авторитетом. К тому же блогер советует наказывать своего ребенка, так как иначе родитель рискует потерять контроль. Сама Айза призналась, что пренебрегала наказаниями.

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Свои ошибки девушка объясняет инфантильным поведением и жизненными обстоятельствами. С последним она связывает опыт с первым супругом Гуфом, который часто пропадал на гастролях и злоупотреблял запрещенными веществами. После пяти лет отношений Айза рассталась с артистом. Далее блогеру пришлось самой зарабатывать на жизнь и обеспечивать сыну комфортные условия.

«Мой старший ребенок принял на себя роль родителя, и он уже в 14 лет с тревожным расстройством, потому что у мамы не было никакого графика, потому что моя работа начиналась в пять утра, заканчивалась в три ночи. Абсолютно ненормированный сон, график. Дети ложатся, когда хотят. Это ощущение небезопасности. Плюс частое отсутствие из-за работы, так как я мать-одиночка, дома дети остаются с няней», — поделилась Айза.

Со вторым мужем Дмитрием Анохиным совместная жизнь также не сложилась. Развод сопровождался скандалами и взаимными оскорблениями в соцсетях. В довесок были споры насчет совместного салона красоты.

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Научившись на своих ошибках Айза призналась, что стала больше уделять времени семье. Благодаря этому ей удалось вернуть авторитет сыновей. Сейчас старшему Сэму исполнится уже 15 лет, а младший Элвис отпраздновал в октябре 8—летие.

«Быть мамой, той мамой, которой я сейчас являюсь, родителем, авторитетом, взрослым, быть домом вне дома, когда ты являешься целым миром для этих детей — очень сложно. Слава богу, есть успехи. Но ко всему добавился переходный возраст. У нас происходит сепарация со старшим сыном. Она очень сложная, потому что мы с ним умудрились пережить кучу всяких ситуаций, мы были и без дома, и развод, и все остальное», — рассказала Айза на YouTube-канале «Цифровой психолог Вера Ганеева».

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«Могу разговаривать лишь языком музыки»: Анна Седокова рассказала, почему отказалась от интервью за 10 млн рублей
Анна Седокова объявила, что ей предложили 10 млн рублей за интервью
13 марта 2025, 21:58

Анна Седакова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова в своем блоге подтвердила информацию, что ей предложили снять интервью после смерти Яниса Тиммы.
Однако исполнительница подчеркнула, что сама не просила денег. Организаторы встречи сами предложили ей 10 миллионов рублей.

Певица появилась в соцсетях после сообщений об интервью. Она призналась, что еще не готова в таком формате общаться с поклонниками.

«Я сейчас могу разговаривать лишь языком музыки, выворачивая душу на изнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — заявила Седакова.

Ранее Певица Анна сообщила фанатам, что получила редкий подарок — архивный выпуск журнала MAXIM с её фотографией на обложке. Артистка рассказала, что съёмки для этого номера больше всего ей запомнились совместной работой со знаменитым Антонио Бандерасом.

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#интервью
#съёмки
#музыка
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«Это освобождающий опыт»: Милли Бобби Браун собирается побриться налысо после родов
Актриса Милли Бобби Браун намерена побреется налысо после рождения первенца
13 марта 2025, 21:23

Милли Бобби Браун (Фото: Инстаграм* @milliebobbybrown)

Американская актриса Милли Бобби Браун собирается обрить голову после рождения первенца, сообщил Radar Online.
Раньше Браун уже срезала волосы ради дебютной роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», который вышел в эфир в 2016 году, когда артистке было 11 лет.

По словам Милли, она обычно не думает о волосах. Когда она побрилась налысо, то поняла, что волосы «не являются частью ее ауры». Опыт обривания артистка называет «освобождающим», она хотела бы посоветовать его другим девушкам.

«Может быть, я бы сбрила их прямо перед родами, потому что я думаю, что волосы — это такое испытание, с которым в любом случае приходится иметь дело. Я собираюсь воспитывать своего ребенка. Зачем возиться с моими волосами? И я думаю, что это освобождающий опыт», — добавила Милли Бобби Браун.

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Донателла Версаче покинула пост директора Versace и показала архивные фото с умершим братом Джанни
Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace
13 марта 2025, 20:45

Донателла Версаче (Фото: Инстаграм* @donatella_versace)

Донателла Версаче ушла с поста креативного директора дома Versace и трогательно обратилась к своему умершему брату и по совместительству основателю бренда Джанни. О своем решении 69-летняя модельер написала в социальных сетях.
«Для меня было величайшей честью продолжить дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что мне передалась часть его духа и упорства», — написала она.

Однако Донателла не покинула модный дом навсегда. Она стала главным амбассадором бренда. Модельер подчеркнула, что осталась самым страстным поклонником Versace.

«Versace в моей ДНК и всегда в моём сердце», — заключила Донателла.

Донателла и Джанни Версаче (Фото: Инстаграм* @donatella_versace)


В другой своей публикации она показала несколько архивных фотографий с Джанни Версаче, которого убили в 1997 году.

«Надеюсь, ты гордишься мной», — обратилась модельер к брату.

Поклонники модного дома и самой Донателлы поддержали ее в комментариях.

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