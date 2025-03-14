С внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и его жены требуют 2,3 млн через суд

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Певец Никита Пресняков оказался втянутым в судебный процесс, связанный с его супругой Аленой. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», ростовский предприниматель подал иск в суд, требуя взыскать с Алены 2,3 миллиона рублей.
По имеющимся данным, у пары возникли проблемы с бизнес-партнером, с которым они совместно занимались установкой уличных тренажеров, в том числе по госконтрактам. Однако с 2022 года их бизнес начал терпеть убытки, что привело к конфликту между партнерами.
Алена Преснякова занимает должность генерального директора компании, а Никита и его партнер делят бизнес. Попытки решить возникшие проблемы мирным путем не увенчались успехом, что и стало причиной подачи иска. В данный момент пара проживает в США, где, вероятно, и будет рассматриваться дело.
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Алена Преснякова занимает должность генерального директора компании, а Никита и его партнер делят бизнес. Попытки решить возникшие проблемы мирным путем не увенчались успехом, что и стало причиной подачи иска. В данный момент пара проживает в США, где, вероятно, и будет рассматриваться дело.
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Дарья Осипова