Стало известно о бизнесе Леонида Якубовича

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Бильярдный бизнес звезды телепрограммы «Поле Чудес» Леонида Якубовича может закрыться, пишет Telegram-канал Mash. Авторы публикации уточнили, что за неоплату аренды с убыточной компании взыскали через суд 219 тысяч рублей.
Обозреватели добавили, что Якубович имеет 24% в так называемой «Бильярдной мануфактуре Барсков и Ко», организованной в Гвардейске Калининградской области в 2005 году.
Сначала все шло гладко, а именно, первые пять лет. Оборудование появилось в крупнейших клубах Москвы и Петербурга, но позже начались проблемы, и бизнес просел.
По данным Mash, в контору прилетел иск от СЗ теруправления имущественных отношений МО РФ. Бильярдная арендовала помещения, не исполняя финансовые обязательства. В итоге взыскали 219 тысяч и 15 тысяч госпошлины. За 2023 год доход снизился на 56%.
Ранее стало известно, что ответил Якубович на слухи о своих богатствах.
Читайте также:
«Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича
«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам
Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода
Сначала все шло гладко, а именно, первые пять лет. Оборудование появилось в крупнейших клубах Москвы и Петербурга, но позже начались проблемы, и бизнес просел.
По данным Mash, в контору прилетел иск от СЗ теруправления имущественных отношений МО РФ. Бильярдная арендовала помещения, не исполняя финансовые обязательства. В итоге взыскали 219 тысяч и 15 тысяч госпошлины. За 2023 год доход снизился на 56%.
Ранее стало известно, что ответил Якубович на слухи о своих богатствах.
Читайте также:
«Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича
«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам
Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода
Никита Кротов