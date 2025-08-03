Блогеров, снимавших видео на фоне пожара в Сочи, наказали административным штрафом

03 августа 2025, 22:03

Блогер выплатит до 30 тыс. рублей за съёмку на фоне пожара на нефтебазе в Сочи

Фото: Istock/O_Lypa

Блогеры, снявшие TikTok на фоне пожара в Сочи, публично извинились на камеру. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».