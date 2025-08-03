Блогеров, снимавших видео на фоне пожара в Сочи, наказали административным штрафом
Блогеры, снявшие TikTok на фоне пожара в Сочи, публично извинились на камеру. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».
ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнило, что задержаны были трое — две девушки и парень.
На одну из девушек составили административный протокол за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Как выяснилось, авторы ролика приехали в Сочи из Нижнего Тагила, чтобы устроиться на работу.
3 августа в сети распространилось видео, где 21-летняя Даша и 19-летняя Карина позируют на фоне зарева огня, подпевая песне MiyaGi «Малиновый рассвет».
На заднем плане в кадре также стоит полураздетый парень, который улыбается в камеру.
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