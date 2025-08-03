Туристы в Сочи прятались в переходах и прачечных во время атак дронов ВСУ

03 августа 2025, 21:43

В Сочи туристы скрывались от БПЛА в подземках и прачечных

Фото: Istock/bbsferrari

В Сочи местные жители и туристы поделились воспоминаниями о ночной атаке беспилотников ВСУ, произошедшей в ночь на 3 августа. Их рассказы приводит РБК.





Многие признаются, что им пришлось искать укрытие в подземных переходах и других безопасных местах.





«Сирены гудели, визжали, было не по себе. Мы с семьёй спрятались в подземном переходе, ближайшего укрытия не видела, сидели там до пяти утра. Всего над нашим домом было пять атак», — сообщила туристка Элина.