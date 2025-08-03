Туристы в Сочи прятались в переходах и прачечных во время атак дронов ВСУ
В Сочи туристы скрывались от БПЛА в подземках и прачечных
В Сочи местные жители и туристы поделились воспоминаниями о ночной атаке беспилотников ВСУ, произошедшей в ночь на 3 августа. Их рассказы приводит РБК.
Многие признаются, что им пришлось искать укрытие в подземных переходах и других безопасных местах.
«Сирены гудели, визжали, было не по себе. Мы с семьёй спрятались в подземном переходе, ближайшего укрытия не видела, сидели там до пяти утра. Всего над нашим домом было пять атак», — сообщила туристка Элина.Жительница Сочи Лина, живущая на улице Авиационная, увидела из окна пролетающие дроны и слышала работу ПВО. Она рассказала, что один из беспилотников рухнул прямо на нефтяную бочку неподалёку от её дома. По словам женщины, только чудо спасло от возможного взрыва.
Другая туристка, Евгения, укрывалась вместе с другими отдыхающими в прачечной с толстыми стенами. Она вспоминает многочисленные вспышки в небе и громкие взрывы, но отмечает, что паники среди туристов не было.