В Краснодарском крае очевидцы сняли на видео автобус, упавший в реку с 25 пассажирами
В Краснодарском крае пассажирский автобус упал с моста в разлившуюся из-за сильных ливней реку Дефань. Кадры происшествия показывает Telegram-канал 112.
Разбушевавшаяся стихия привела к падению автобуса, который перевозил 25 человек. Транспортное средство упало в вышедшую из берегов реку в селе Дефановка по улице Кольцевой. Сотрудники «Кубань-СПАС» в количестве 7 человек и 2 единиц техники оперативно прибыли на место происшествия и спасли всех находившихся внутри пассажиров.
Сообщается, что в ночь на 3 августа на курортные посёлки Кубани обрушился сильный ливень. Вода в реках поднялась до опасного уровня. Сообщается, что из-за природных явлений в Лермонтово водный поток разрушил автомобильный мост, а движение по трассе М-4 «Дон» в направлении Сочи было полностью перекрыто из-за селевого потока.
Напомним, что в посёлке Агой на Кубани смерч разрушил пляж.
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