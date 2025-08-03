В Краснодарском крае очевидцы сняли на видео автобус, упавший в реку с 25 пассажирами

03 августа 2025, 14:05

На Кубани автобус с 25 пассажирами упал с моста в разлившуюся реку

Фото: МЧС Краснодарского края

В Краснодарском крае пассажирский автобус упал с моста в разлившуюся из-за сильных ливней реку Дефань. Кадры происшествия показывает Telegram-канал 112.