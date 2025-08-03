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Пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушен

В Сочи полностью потушили возгорание на нефтебазе
Фото: Istock/Distortion Media

На нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидировали пожар. Возгорание цистерны с топливом, вызвавшее тревогу среди жителей, окончательно потушено, сообщили власти города.



Для тушения огня специалисты применили так называемую «пенную атаку» — метод, который позволяет надежно перекрыть доступ кислорода и исключить малейшее тление. Такой подход помог быстро стабилизировать ситуацию и предотвратить повторное возгорание.

По словам мэра Сочи, к операции привлекли 90 пожарных и спасателей. Они работали на месте без остановки, чтобы как можно быстрее справиться с огнем и минимизировать последствия ЧП.

«Выражаю огромную благодарность за слаженную и профессиональную работу», — отметил глава города, подчеркнув, что благодаря скоординированным действиям пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.


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