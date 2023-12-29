Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара со времён коронавируса

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Американская валюта пережила свою худший год со времён пандемии коронавируса, об этом пишет Bloomberg.
Как сообщили в агентстве, американский доллар стремительно падает по причины надежды на то, что Федеральная резервная система Соединённых Штатов смягчит денежно-кредитную политику на фоне замедления роста ВВП.
Отмечается, что сильнее всего доллар обвалился в четвёртом квартале 2023 года, однако, есть шанс на его рост перед президентскими выборами в 2024 году.
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«Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени», — прокомментировали ситуацию в Bloomberg.
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Евгения Парфентьева