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Новак: поставки нефти из РФ в Европу в 2023 году не превысят 4-5% объема экспорта

27 декабря 2023, 10:45
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

По итогам 2023 года ожидается, что поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Такие данные в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Если раньше в Европу поставлялось совокупно примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», - пояснил Новак.

По его словам, главными российскими партнерами в настоящее время являются Китай и Индия. Доля импорта в КНДР достигла 45-50%. При этом он уточнил, что ранее в Индию поставки практически не осуществлялись. Таким образом, за последние два года общая доля поставок в эту страну составила 40%.


Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что экспорт нефти из России в денежном выражении практически вышел на показатели 2021 года.

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В 2024 году РЖД вывезет на экспорт 100 млн тонн угля в восточном направлении
27 декабря 2023, 01:30

Фото: iStock/eugenesergeev

РЖД заключила соглашения об экспорте около 100 млн т угля из регионов в восточном направлении, сообщает РБК. Документы были подписаны с правительствами Кемеровской области, республик Якутия, Бурятия, Хакасия, Тыва и Иркутской области, закрепляя основные параметры по вывозу продукции предприятий в направлении Дальнего Востока.
В 2024 году грузоотправители планируют перевезти различные объемы каменного угля для экспорта из разных регионов, в частности из Кузбасса – 54,1 млн т, из Якутии – 26,3 млн т, из Бурятии – 8,5 млн т, из Хакасии – 6,5 млн т, из Иркутской области – 3,3 млн т и из Тывы – 0,65 млн т. Кобзев.

Подписанные соглашения устанавливают квартальное распределение объемов перевозок в восточном направлении.

Ранее газета «Ведомости» писала, что правительство Иркутской области инициирует заключение соглашения с РЖД с гарантированным объемом отгрузки угля из региона, который должен составить не ниже 3,5 млн тонн.

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Глава «Газпрома» Миллер: Поставки газа в Китай в 2023 году будут в 1,5 раза выше
27 декабря 2023, 00:16

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2023 году поставки газа компании в Китай будут в полтора раза выше по сравнению с прошлым годом.
«В этом году поставки газа в КНР будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров», — цитирует РИА Новости слова Миллера в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава компании подчеркнул, что «Газпром» 23 декабря установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

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#путин
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Центробанк ужесточит контроль за валютными потоками
ЦБ расширит мониторинг крупнейших экспортёров, повысив порог до 1 млрд долларов
26 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В России собираются расширить список мониторинга крупнейших экспортёров, включив в него компании с выручкой от экспорта или задолженностью перед нерезидентами в размере более одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Банк России.
В сообщении регулятора отмечается, что внесение новых компаний расширит список вдвое. Сами организации называться не будут, а информация об их включении в перечень будет присылаться руководству в индивидуальном порядке.

Компониям, помимо отчёта об активах и обязательствах в иностранной валюте, необходимо будет предоставлять информацию об остатках на рублёвых счетах за рубежом и задолженностях в рублях перед нерезидентами. Информация должна предоставляться на консолидированной основе.

В Центробанке отметили, что введение мер по ужесточению мониторинга позволит точнее контролировать валютные потоки крупного бизнеса.

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#банк россии
#экспорт
#экономика
#валюта
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В Балашихе стартовало строительство завода с привлечением промышленной ипотеки
26 декабря 2023, 18:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с привлечением средств промышленной ипотеки строят завод систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Мера поддержки предоставлена «Фабрике вентиляции ГалВент», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект составляет около 1,3 млрд рублей. Средства в размере 500 млн рублей инвестор привлекает в формате промышленной ипотеки. Участок под проект также предоставлен на льготных условиях – по программе «Земля за 1 рубль», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Оно будет выпускать воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры и оборудование для вентиляционных систем. На заводе появятся 470 рабочих мест.

Как отметили в министерстве, «Фабрика вентиляции ГалВент» – крупнейшее в стране предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.

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#промышленность
#производство
#ипотека
#московская область
#подмосковье
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Times: ФРГ может лишиться статуса третьей экономики мира из-за зависимости от РФ
26 декабря 2023, 17:37

Фото: iStock/DesignRage

Германия может потерять статус третьей экономики мира из-за зависимости от российских энергоносителей, к такому выводу пришли аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), их исследование публикует Times.
«Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате ее зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора», — прокомментировал ситуацию автор статье, ссылаясь на доклад аналитиков.

По прогнозам экспертов, уже в 2026 году Германия уступит своё третьей место в рейтинге Японии, а в 2027 опуститься ещё ниже, пропустив вперёд Индию.

При это, в CEBR считают, что к 2035 году Индия окажется третьей в списке крупнейших экономик мира, а также третьей в списке мировых сверхдержав, что спровоцирует очередной геополитический сдвиг.

К 2037 году, предполагают аналитики, КНР сбросит с олимпа США и станет крупнейшей экономикой мира.

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#сша
#индия
#германия
#экономика
#китай
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Фермерам в 2023 году передали более 20 участков по программе «Подмосковные 10 гектаров»
26 декабря 2023, 17:37

Фото: пресс-служба Минимущества МО

23 земельных участка общей площадью более 700 га предоставили в 2023 году по программе «Подмосковные 10 гектаров». Об этом сообщили в Минимущества региона.
Программу разработало в 2022 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Она направлена на создание льготных условий для получения земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
«Программа распространяется на 26 муниципалитетов региона, расположенных за пределами ЦКАД. Участок может быть использован для разведения мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясомолочного направлений, под овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство. В программу включено 110 земельных участков общей площадью почти 3 тыс га», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Проект пользуется популярностью у фермеров. Многие воспользовались ею, чтобы открыть бизнес с нуля.
«Это значит, что сельхозпроизводителей у нас станет ещё больше. В этом году 23 земельных участка общей площадью свыше 700 га передано 16 фермерам и крестьянским хозяйствам», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Например, фермерское хозяйство из Орехово-Зуевского городского округа получило по программе 58 га по овощеводство. А крестьянско-фермерское хозяйство из Серебряных Прудов использует 60 га для выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур.

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#фермерские хозяйства
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#экономика
#минсельхозпрод мо
#московская область
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Новый мультитемпературный комплекс достроили в Богородском округе
26 декабря 2023, 16:52

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Новый мультитемпературный комплекс в Подмосковье сможет хранить до 10 тысяч тонн рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Комплекс находится в Кудиново Богородского городского округа.

После открытия предприятия, в него могут трудоустроится свыше 100 человек.

«Внутри морозильного склада площадью 6,3 тысячи кв.м. смогут храниться 10 тысяч тонн рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке, которую подвергнут глубокой заморозке при температуре -28 °С. Такая технология применяется для сохранения всех полезных свойств, свежести рыбы и морепродуктов и их дальнейшей транспортировки», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что объём инвестиций составил 900 млн рублей. Также проект сопровождается центром содействия строительству при Правительстве Московской области на протяжении всего хода работ.

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#богородский городской округ
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Аналитики спрогнозировали лидерство Китая в мировой экономике
CEBR: экономика КНР может обойти американскую в 2037 году
26 декабря 2023, 16:49

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году. Прогноз представлен британским Центром экономических и деловых исследований (CEBR).
В прошлом году прогноз гласил о том, что Китай выйдет на первое место по объёмам ВВП уже в 2036 году. А вот по прогнозам 2021 года ожидалось, что Китай обгонит США в 2030 году.

Ухудшение прогноза связано с кризисом в сфере китайской недвижимости, а также из-за медленных темпов восстановления страны после пандемии коронавируса.

Также, по прогнозам аналитиков, США всё же смогут вернуть лидирующую позицию в экономике к 2050 году.

Но вот уже к 2080 году крупнейшей экономикой мира может стать Индия.

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#китай
#сша
#экономика
#ввп
#прогноз
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Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»
26 декабря 2023, 14:34

Фото: IStock/jax10289

Помощник президента России Максим Орешкин предрёк исчезновение Mercedes и BMW. Он отметил, что сегодня Китай стал экспортёром автомобилей номер один в мире, поэтому будет не удивительно, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, по примеру Volvo «уйдут в историю».
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков согласился, что всем автомобильным брендам приходится непросто. Однако, по его мнению, Mercedes и BMW вряд ли уйдут в историю, так как они десятилетиями выстраивали свой бренд.
«Естественно, и у BMW и Mercedes есть определённые сложности, а точнее, у концерна Daimler, но они есть у многих компаний. Почему вопрос строится вокруг этих брендов, я не знаю. Может быть, просто к слову пришлось. Вряд ли BMW и Mercedes уйдут в историю, потому что они крепко выстроены десятилетиями. Пока эти бренды остаются автомобилями, которые задают стандарты», — сказал Кадаков.
Автоэксперт подчеркнул, что при появлении среди акционеров китайских структур «менее немецким» BMW или Mercedes не станет.

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