Новак: поставки нефти из РФ в Европу в 2023 году не превысят 4-5% объема экспорта

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По итогам 2023 года ожидается, что поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Такие данные в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Если раньше в Европу поставлялось совокупно примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», - пояснил Новак.
По его словам, главными российскими партнерами в настоящее время являются Китай и Индия. Доля импорта в КНДР достигла 45-50%. При этом он уточнил, что ранее в Индию поставки практически не осуществлялись. Таким образом, за последние два года общая доля поставок в эту страну составила 40%.
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