Курс доллара упал ниже ₽89, евро — ниже ₽99

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Доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сообщается, что по данным на 11:23 мск курс европейской валюты опустился 1,05% и достиг отметки в 98,52 рублей. Впервые с 20 декабря евро опустился ниже 99 рублей.
При этом курс юаня составил 12,51 рублей, снизившись на 0,8%. Российская валюта продолжает укрепляться после раскрытия Центробанком планируемого объема операций по продаже валюты в следующем месяце.
Ранее сообщалось, что Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.
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При этом курс юаня составил 12,51 рублей, снизившись на 0,8%. Российская валюта продолжает укрепляться после раскрытия Центробанком планируемого объема операций по продаже валюты в следующем месяце.
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Екатерина Коршунова