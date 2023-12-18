Bloomberg: Акции компаний-перевозчиков выросли в цене после нападений хуситов

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Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке.
На этом фоне заметно выросли в цене акции судоходных компаний, пишет информационное агентство Bloomberg. Ведь по оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле.
Например, индекс японских судовых компаний вырос на 5,8%, акции южнокорейской Korea Line и Ningbo Ocean Shipping выросли в цене на 10%. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.
Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk в настоящее время приостановила следование своих кораблей через Красное море из-за атак хуситов.
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Например, индекс японских судовых компаний вырос на 5,8%, акции южнокорейской Korea Line и Ningbo Ocean Shipping выросли в цене на 10%. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.
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Александр Бойцов