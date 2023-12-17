War Zone: Пентагон намерен провести военную операцию против йеменских хуситов

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Министр обороны США Ллойд Дж. Остин намерен совершить турне по странам Ближнего Востока. Ожидается, что во время этой поездки он объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию йеменским хуситам в районе Красного моря).
В настоящее время в Красном море находятся два эсминца ВМФ США, один эсминец британского Королевского флота, а также фрегат ВМС Франции. О своем намерении направить туда военный корабль сообщала также Германия.
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Александр Бойцов