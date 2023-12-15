Крупнейший мировой перевозчик остановил работу после атаки из Йемена

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Датская судоходная компания, крупнейший мировой перевозчик товаров Maersk объявил о приостановке работы в Красном море и отправке грузов в обход Африки, передаёт агентство Reuters.
В компании подчеркнули, что в настоящее время контейнеровоз и экипаж судна находятся в условиях, не создающих угрозу для их безопасности.
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