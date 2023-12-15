У берегов Йемена с воздуха атаковали контейнеровоз под флагом Либерии

Фото: istockphoto/Belal Al-shaqaqi
Reuters сообщает, что на палубе произошло возгорание.
Морской контейнеровоз, который шёл под флагом Либерии, атаковали с воздуха у берегов Йемена.
ЧП, о котором ранее сообщал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, случился недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях (примерно 92 км) к северу от йеменского порта Моха в Красном море. Судно шло в южном направлении, когда его поразило ракетой. Один контейнер рухнул за борт. О пострадавших информации нет.
По словам представителя Пентагона, его цитирует агентство Associated Press, ракету запустили с территории, которая находится под контролем йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах» (хуситы).
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ЧП, о котором ранее сообщал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, случился недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях (примерно 92 км) к северу от йеменского порта Моха в Красном море. Судно шло в южном направлении, когда его поразило ракетой. Один контейнер рухнул за борт. О пострадавших информации нет.
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Мария Фирсова