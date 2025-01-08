Россия поставила США уран на 49 млн долларов перед введением эмбарго на экспорт

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В ноябре прошлого года Россия после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащённого урана в США. При этом объёмы поставок оказались самыми небольшими с сентября 2023 года на фоне условий введённого эмбарго.
В ноябре 2024 года Россия поставила США 21,8 тонны обогащённого урана на общую сумму в 49,3 миллиона долларов. Эти стоимость и объём экспорта стали минимальными с сентября 2023 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
Всего с начала года Вашингтон закупил 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше объёмов годом ранее. Также сократилась и стоимость – в 1,6 раза, достигнув 623,7 миллиона долларов.
В середине ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана в Штаты. Исключение составили поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
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Всего с начала года Вашингтон закупил 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше объёмов годом ранее. Также сократилась и стоимость – в 1,6 раза, достигнув 623,7 миллиона долларов.
В середине ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана в Штаты. Исключение составили поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
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Анастасия Чинкова