Bloomberg: Европа угрожает спровоцировать мировую борьбу за газ

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Европа, столкнувшаяся с энергетическим дефицитом, угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что Европа рискует не выполнить елевые показатели по запасам газа на следующую зиму. Это создаёт условия для последней схватки за поставки, до того, как новые мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) начнут облегчать ситуацию в 2026 году.
Вместе с тем, подчёркивается, что бедные развивающиеся государства от Азии до Южной Америки могут быть вытеснены с рынка.
Напомним, что 1 января «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа транзитом через территорию Украины в Европу из-за истечения срока действия подписанного между Москвой и Киевом договора. Украинские власти отказались продлевать транзитное соглашение.
Теперь единственным источником российского газа для европейцев является «Балканский поток», который принимает топливо из «Турецкого потока». По нему газ доставляется в Румынию, Грецию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию и Северную Македонию. По этому трубопроводу переправляется 14-15 миллиардов кубометров газа в год.
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Вместе с тем, подчёркивается, что бедные развивающиеся государства от Азии до Южной Америки могут быть вытеснены с рынка.
Напомним, что 1 января «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа транзитом через территорию Украины в Европу из-за истечения срока действия подписанного между Москвой и Киевом договора. Украинские власти отказались продлевать транзитное соглашение.
Теперь единственным источником российского газа для европейцев является «Балканский поток», который принимает топливо из «Турецкого потока». По нему газ доставляется в Румынию, Грецию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию и Северную Македонию. По этому трубопроводу переправляется 14-15 миллиардов кубометров газа в год.
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Анастасия Чинкова