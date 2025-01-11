Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Вучич заявил о приостановке Азербайджаном поставок газа в Сербию

Вучич заявил о приостановке Азербайджаном поставок газа в Сербию

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Азербайджан предупредил Сербию, что пока не сможет поставлять газ, как это было предусмотрено договором. Причина заключается в возникших проблемах на газовом месторождении Шах Дениз.
Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма. По словам главы государства, «беда не приходит одна». Вучич имел в виду санкции, введённые Вашингтоном против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которые он как раз и обсуждал на переговорах с Верма.

«Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали», — сказал сербский лидер.



По его словам, это означает, сто отныне Сербия начнёт значительно быстрее и активнее расходовать накопленные запасы газа. Вучич отметил, что многие называли его сумасшедшим, но теперь оказалось, что расходовать значительные средства на пополнение запасов газа было абсолютно верным решением.

Читайте также:

Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам оружия из России

Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США

Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS
#сша
#санкции
#президент
#компании
#лидер
#сербия
#вучич
#газ
Asia Times: Заморозка активов РФ на Западе подорвала доверие к доллару в мире
11 января 2025, 17:52

Фото: istockphoto/Darren415

Заморозка российского резервного фонда со стороны США и их союзников привела к негативному результату для самих Соединённых Штатов. Во всём мире было подорвано доверие к доллару как к основной резервной валюте.
Такое мнение высказал эксперт Дэвид Голдман в своей статье для гонконгской газеты Asia Times. Аналитик отмечает, что государственные центральные банки заметно сократили свои вложения в госдолг США. В частности, центральные банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции стали переводить свои валютные резервы в золото, а не в казначейские облигации.

«Изъятие резервов, вероятно, нанесло больший ущерб экономике США, чем России», — отметил аналитик.

По словам Голдмана, казначейские ценные бумаги могут быть конфискованы правительством США, как это произошло с российскими активами, а с золотом так поступить нельзя.

Читайте также:

Украина получила первый $1 млрд за счёт российских замороженных активов

Евросоюз принял постановление о решении оставить активы России замороженными

МИД РФ: Россия обладает рычагами для изъятия западных активов
#сша
#эксперт
#банки
#золото
#облигации
#ущерб
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В китайском Шэньяне пройдёт фестииваль-ярмарка «Сделано в России»
11 января 2025, 17:04

Фото: Российский экспортный центр

Российскую продукцию привезут на фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в китайский Шэньян. Мероприятие пройдёт с 17 по 25 января, в преддверии Китайского Нового года.
Фестиваль-ярмарку проведёт АО «Российский экспортный центр» при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин. Мероприятие призвано продемонстрировать российский экспортный потенциал и популяризировать качественную отечественную продукцию у массового потребителя из КНР. Фестиваль-ярмарка также выступает площадкой для межкультурного диалога в провинции Ляонин, имеющей исторически тесные связи с Россией.

Фото: Российский экспортный центр

На ярмарке, которая пройдёт в крупнейшем торговом центре Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице», жители Шэньяна смогут оценить продукцию от более 120 производителей из 40 регионов России. Это и продукты питания, которые можно будет оценить в дегустационной зоне, и сувениры, и косметика, и товары народных промыслов. На площадке фестиваля представители российских компаний проведут деловые встречи с китайскими бизнесменами.

Российский экспортный цент по традиции подготовил яркую культурную программу: жителей Шэньяна ждут мастер-классы по росписи картин и игрушек, выступления творческих коллективов, показ анимационных фильмов на китайском языке, выставка современных медиа-художников и лекции о российской продукции.

Читайте также:

SCMP: Китай создал атомные часы, способные изменить характер будущих войн

Си Цзиньпин: Китай и Россия стабильно следуют по пути отказа от конфронтации

Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и КНР
#фестиваль
#выставка
#ярмарка
#продукты
#товары
#косметика
#жители
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Миру предрекают торговые войны в 2025 году
Экономист Балынин: в 2025 году ожидаются торговые войны и политические конфликты
10 января 2025, 22:39

Фото: iStock/tadamichi

В 2025 году ожидаются торговые войны и политические конфликты из-за растущей мировой напряженности, что приведет к форс-мажорам в российской экономике. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пожалуй, в данный момент мало кто верит, что абсолютно все заявления Трампа будут реализованы, но если это случится, то будет очередная перестройка мировых логистических цепочек. Если это приведет к падению промышленного производства в странах, в которые мы сейчас поставляем нефтегазовые ресурсы, то возможно и снижение объема таких поставок», — поделился экономист в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал организацию проверок в Китае в отношении торговых точек, которые продавали подделки под видом продукции из России. В разговоре с RT депутат подчеркнул, что стоит быть благодарными китайским надзорным структурам, так как они работают на справедливое представление российских товаров.
«Думаю, что как раз это и формирует для нас окно возможностей фактически на неограниченном рынке с огромными ресурсами, в том числе и заинтересованном в расширении связей», — отметил он.
Читайте также:

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию

Bloomberg: экономика РФ не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа

Россия поставила США уран на 49 млн долларов перед введением эмбарго на экспорт
#сша
#экономика
#окно
#экспорт
#азербайджан
#снижение
#депутат
#поставки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сезонный спрос на сельдь в Подмосковье в декабре вырос на 58%
10 января 2025, 21:23

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В декабре сезонный спрос на сельдь в Подмосковье увеличился на 58%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там это связали с праздничными днями.
«Одним из главных украшений новогоднего стола ежегодно становится знаменитый салат «Сельдь под шубой», вкус которого с детства знает каждый. Его готовят в разных вариациях, однако ключевой ингредиент неизменен – это ароматная сельдь, нарезанная мелкими кубиками. Этот вид рыбы – один из самых любимых для многих россиян», – отметили в региональном Минсельхозпроде.
Там добавили, что сельдь – богатый источник омега-3. В 100 г селёдки содержится 18 г белка и 12 г жирных кислот. Они благотворно влияют на сердце и сосуды, а особенно полезны для кожи. В отличие от мяса птицы и рогатого скота, сельдь легко усваивается организмом.

По данным ведомства, всего в супермаркетах, розничных магазинах и на рынках Подмосковья было продано свыше 1 тыс. тонн этого вида продукции.

Читайте также:

В Московской области за год собрали 42 тыс. тонн тепличных томатов

В Подмосковье за год открыли более полутора десятков новых зоомагазинов

Жители Подмосковья купили перед новогодними праздниками более 5 тыс. тонн конфет
#подмосковье
#московская область
#экономика
#торговля
#новый год
#рыба
#минсельхозпрод мо
#продукты
#продовольствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области за год собрали 42 тыс. тонн тепличных томатов
10 января 2025, 20:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье в 2024 году собрали урожай из более чем 42 тыс. тонн томатов, выращенных в защищённом грунте. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В регионе в прошлом году собрали свыше 42,8 тыс. тонн томатов защищённого грунта. Крупнейшие производители области - ТК «Подмосковье», «Агрокультура Групп», «Луховицкие овощи», ЗАО «Аграрное», «Туровский тепличный комплекс», «Центральный маркет», ЗАО «Матвеевское» и ООО «Агроном», – отметили в министерстве.
Там добавили, что томаты занимают важное место в рационе жителей Подмосковья благодаря питательным свойствам и пользе для здоровья.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что вся продукция, представленная на прилавках подмосковных магазинов и рынков, проходит проверку. Поэтому рекомендуется не покупать томаты в местах несанкционированной торговли и внимательно осматривать овощи перед приобретением.

Читайте также:

В Подмосковье за год открыли более полутора десятков новых зоомагазинов

Жители Подмосковья купили перед новогодними праздниками более 5 тыс. тонн конфет

Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту продукции агропрома
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#апк
#овощи
#теплица
#урожай
#подмосковье
#московская область
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​В Подмосковье за год открыли более полутора десятков новых зоомагазинов
10 января 2025, 18:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области ежегодно растёт число зоомагазинов, расширяется ассортимент товаров для животных. В прошедшем году было открыто 14 таких объектов, сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Вкусный корм, красивые игрушки, уютные домики – многие хозяева любят баловать четвероногих друзей. В 2024 году в регионе открыли 14 зоомагазинов, и это без учёта точек, появившихся в торговых центрах. Больше всего магазинов с товарами для питомцев заработало в Коломне – четыре. По два магазина открылось в Шатуре, Балашихе, Наро-Фоминском городском округе и в Одинцове», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что на прилавках можно найти товары для ветеринарной аптечки, сухие и влажные корма, лакомства, игрушки, многое другое.

В министерстве напомнили, что специалисты советуют тщательно выбирать средства для ухода за домашними любимцами и перед приобретением советоваться с ветеринарами. Записаться на приём можно по единому телефону: 7 (495) 668-01-25. Звонить следует ежедневно с 9:00 до 21:00.

Читайте также:

Подмосковные ветеринары посоветовали чистить питомцам зубы 2-3 раза в неделю

Подмосковные ветеринары объяснили, почему детёнышей собак называют щенками

Ветеринарный колл-центр Подмосковья в праздничные дни принял более 280 звонков
#животные
#питомцы
#магазины
#торговля
#ветеринары
#минсельхозпрод мо
#экономика
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья купили перед новогодними праздниками более 5 тыс. тонн конфет
10 января 2025, 16:21

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

В декабре спрос на конфеты в Подмосковье увеличился на 38% по сравнению с показателями ноября. В преддверии Нового года в магазинах региона продали более 5,2 тыс. тонн этой продукции, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
«Конфеты в шоколадной глазури, помадные, марципановые, грильяж, пралине, желейные, ликёрные и другие по традиции рассматривают как один из вариантов подарка на Новый год. Сладкие наборы получают и дети, и взрослые. В среднем за день жители региона приобретали свыше 169 тонн сахаристых кондитерских изделий», - отметили в ведомстве.
Основными региональными производителями конфет в министерстве назвали Кондитерскую фабрику «Волшебница» в Люберцах, ООО «Сладкий орешек» в Солнечногорске, а также Кондитерский комбинат «Озёрский сувенир» в Коломенском городском округе.

Читайте также:

Импортозамещающие предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов

Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту продукции агропрома

Китайский инвестор будет производить в Подмосковье запчасти для прицепов
#подмосковье
#московская область
#кондитерские изделия
#торговля
#минсельхозпрод мо
#экономика
#новый год
#подарки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Импортозамещающие предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов
10 января 2025, 14:41

Фото: пресс-служба компании «Тонар»

Предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов Подмосковные производители в 2024 году получили от Фонда развития промышленности Московской области более 480 млн рублей для субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку и создание основных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Получателями грантов стали импортозамещающие предприятия. «Региональным производителям импортозамещающей продукции за год предоставили 56 грантов. Их суммарный объём составил 486 млн рублей. Эту поддержку получили 25 юрлиц. Общий объём кредитов, по которым были предоставлены гранты ФРП, составляет без малого 21 млрд рублей», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По условиям грантовой программы ФРП Подмосковья, региональные производители могли компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на развитие импортозамещающего производства.

Читайте также:

Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту продукции агропрома

Китайский инвестор будет производить в Подмосковье запчасти для прицепов

В Подмосковье расширят производство добывающего оборудования
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#импортозамещение
#екатерина зиновьева
#кредит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет
РБК: прирост наличных средств в России оказался самым низким за девять лет
10 января 2025, 09:31

Фото: iStock/ArtemSam

Объем наличных денег в обращении россиян может показать самый слабый прирост за 9 лет. Об этом информирует РБК со ссылкой на свои подсчеты данных ЦБ РФ.
Согласно подсчетам, на 1 декабря прошлого года на руках у россиян вне банков находилось 17,85 трлн рублей. За 11 месяцев показатель сократился на 474,7 млрд рублей.

По итогам 2024 года объем наличных денег в обращении граждан может достичь 18,44 трлн рублей, прибавив 0,6%. Уточняется, что данный показатель существенно ниже значений прошлых лет. По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, перетоку денег в наличные в основном способствовало повышение ключевой ставки Банка России.

Читайте также:

Новый метод выплат: в ГД предложили решение для январских трудностей с деньгами

Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту продукции агропрома

Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить
#вклады
#деньги
#банк россии
#ключевая ставка
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате