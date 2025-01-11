Вучич заявил о приостановке Азербайджаном поставок газа в Сербию

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Азербайджан предупредил Сербию, что пока не сможет поставлять газ, как это было предусмотрено договором. Причина заключается в возникших проблемах на газовом месторождении Шах Дениз.
Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма. По словам главы государства, «беда не приходит одна». Вучич имел в виду санкции, введённые Вашингтоном против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которые он как раз и обсуждал на переговорах с Верма.
По его словам, это означает, сто отныне Сербия начнёт значительно быстрее и активнее расходовать накопленные запасы газа. Вучич отметил, что многие называли его сумасшедшим, но теперь оказалось, что расходовать значительные средства на пополнение запасов газа было абсолютно верным решением.
Читайте также:
Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам оружия из России
Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США
Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS
«Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали», — сказал сербский лидер.
По его словам, это означает, сто отныне Сербия начнёт значительно быстрее и активнее расходовать накопленные запасы газа. Вучич отметил, что многие называли его сумасшедшим, но теперь оказалось, что расходовать значительные средства на пополнение запасов газа было абсолютно верным решением.
Читайте также:
Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам оружия из России
Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США
Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS
Александр Бойцов