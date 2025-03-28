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Bloomberg: Индия не пропустила в порт старый танкер с российской нефтью

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Индия не пропустила в порт старый танкер Andaman Skies, на борту которого была партия российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что судно шло с флагом Гондураса, и оно считается частью теневого флота РФ.
Груз предназначался для госкомпании Indian Oil. Танкер загрузился 24 февраля в Мурманске, а покупателю партия должна была прийти 30 марта. Блокировка судна связана с отсутствием необходимых документов.

Согласно индийским правилам, танкеру для захода в порт должно быть не больше 20 лет. Судно может пройти, если есть специальный сертификат, выданный уполномоченной фирмой.

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Эксперт раскрыл, чем обернется укрепление рубля для экономики России
Экономист Гольдфайн: укрепление рубля больше не угрожает бюджету, как год назад
28 марта 2025, 16:41

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Укрепление рубля больше не угрожает бюджету России, как это было год-два назад. Об этом заявил заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн. По его словам, экономика страны уже адаптировалась к ограничениям, санкциям и проблемам с логистикой.
«Увеличилась налоговая нагрузка на бизнес и всех налогоплательщиков. Экономика приспособилась к новым условиям, санкциям и закрытым логистическим проблемам. Кроме того, определенный дефицит бюджета не так страшен, как отсутствие положительных последствий для экономики в целом», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров спрогнозировал курсы валют на следующей неделе. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что доллар составит порядка 85 рублей, евро — 92 рубля, а юань — 11,7 рублей. По его словам, окончание налогового периода в конце месяца не отразится на курсе рубля.
«Спрос на зарубежную валюту по-прежнему остается сдержанным, а предложение — устойчиво высоким. В ближайший месяц рубль может оставаться относительно крепким. В апреле нас ждут высокие квартальные выплаты по налогам, в том числе налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», — поделился экономист.
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Компания Ariston официально вернулась в Россию
27 марта 2025, 11:14

Фото: istockphoto/PIKSEL

Компания Ariston по производству водонагревателей и отопительного оборудования официально вернулась в Россию. Об этом сообщают экспертные телеграм-каналы. Годом ранее собственность итальянского производителя перешла в «Газпром Бытовые Системы», однако указ накануне отменил российский президент Владимир Путин.
Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, желающие вернуться на российский рынок западные компании должны «сами проявить инициативу».

При этом окончательное решение останется за спецкомиссией, говорил глава правительства Михаил Мишустин. Некоторые западные компании покинули Россию в 2022 году на фоне спецоперации в Донбассе. Отмечалось, что на фирмы оказывали давление американские власти, угрожая санкциями.

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#мир
#россия
#компании
#отопление
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Мишустин: Экономика России растёт в шесть раз быстрее среднемировых показателей
26 марта 2025, 15:54

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Российская экономика уже второй год подряд движется темпами, которые превышают среднемировые. Валовый внутренний продукт (ВВП) по итогам 2024 года достиг рекордных показателей и впервые превысил 200 триллионов рублей.
Об этом в своём выступлении в Государственной думе с отчётом о работе правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также уточнил, что в прошлом году рост ВВП составил 4,1%, что даже превысило прогнозируемые показатели, а за четыре года этот ключевой экономический показатель вырос вдвое.

«Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — отметил глава российского кабинета министров.

По его словам, рост ВВП в России в разы превосходит среднеевропейские показатели. За два года он превысил европейский почти в шесть раз. А в некоторых государствах Старого Света уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все эти годы неуклонно сокращается, заключил Михаил Мишустин.

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В Госдуме рассказали о возможном снижении ключевой ставки в мае
Депутат Аксаков: ЦБ может начать снижать ставку в мае
26 марта 2025, 12:37

Фото: iStock/wildpixel

Центральный Банк России может снизить ключевую ставку уже в мае из-за стабилизации уровня инфляции. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, в России стабилизировалась инфляция и даже начала постепенно снижаться благодаря высокой ключевой ставке.

«Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — отметил Аксаков.

21 марта Совет директоров Банка России на заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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#инфляция
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Bloomberg: крупные энергетические компании вернуться в РФ при отмене санкций
26 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/syahrir maulana

Крупнейшие энергетические трейдеры Gunvor и Mercuria Energy могут вернуть свой бизнес в РФ в случае отмены антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg.
«Руководители ряда крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты. Однако некоторые выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время», — передает агентство.

Вернуть свой бизнес в Россию изъявили желание Gunvor и Mercuria Energy. В последние три года иностранные компании в значительной степени отошли от торговли российской нефтью и металлами, отказываясь от контрактов и партнерств.

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#компании
#нефть
#энергетика
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