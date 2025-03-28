Bloomberg: Индия не пропустила в порт старый танкер с российской нефтью

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Индия не пропустила в порт старый танкер Andaman Skies, на борту которого была партия российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что судно шло с флагом Гондураса, и оно считается частью теневого флота РФ.
Груз предназначался для госкомпании Indian Oil. Танкер загрузился 24 февраля в Мурманске, а покупателю партия должна была прийти 30 марта. Блокировка судна связана с отсутствием необходимых документов.
Согласно индийским правилам, танкеру для захода в порт должно быть не больше 20 лет. Судно может пройти, если есть специальный сертификат, выданный уполномоченной фирмой.
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Согласно индийским правилам, танкеру для захода в порт должно быть не больше 20 лет. Судно может пройти, если есть специальный сертификат, выданный уполномоченной фирмой.
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Никита Кротов