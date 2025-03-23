Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Названа страна, ставшая третьей по темпам роста экономики в G20

Названа страна, ставшая третьей по темпам роста экономики в G20

Россия стала третьей по темпам роста экономики среди стран G20 в минувшем году
Фото: istockphoto/Bet_Noire

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Российская Федерация стала третьей страной по темпам экономического роста среди стран «Большой двадцатки» в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.
Таким образом больше всего за прошлый год выросла экономика Индии, несмотря на замедление в 2023 году с 8,8% до 6,7%. Дальше идут Китай и Индонезия, страны делят второе место с показателем роста экономики в пять процентов. Причем у Индонезии динамика не менялась, а вот у Китая было снижение на 0,2%.

Россия же второй год подряд увеличивает показатель на 4,1%, за ней идет Бразилия с 3,4% с 3,2% и Турция, чей экономический рост замедлился с 5,1% до 3,2%.

Читайте также:

Россия вдвое увеличила экспорт водки в 2025 году

Стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов

Глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT России и другим странам
#мир
#россия
#g20
#экономика
#новости
Россия вдвое увеличила экспорт водки в 2025 году
21 марта 2025, 04:15

Фото: iStock/Nordroden

За январь и февраль этого года экспорт водки из России увеличился вдвое, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении», — пишут в telegram—канале федерального центра.

В общей сложности Россия экспортировала свыше 3,5 тысяч тонн водки. В списке лидеров импортеров оказались Казахстан, Китай и Грузия. В первую страну поставляется 30% от числа общей продукции, в Поднебесную 22%, а в Грузию 11%.

Читайте также:

Стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов

Эксперт назвал преимущества краткосрочных и долгосрочных вкладов

Россия в 2024 году потратила на обслуживание госдолга рекордные 2,3 трлн рублей
#россия
#казахстан
#китай
#грузия
#водка
#алкоголь
#экспорт
#импорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов
Экономист Бадалов посоветовал не надо торопиться менять доллары на рубли
20 марта 2025, 03:38

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Стремительное укрепление рубля в последние недели вряд ли сохранится в долгосрочной перспективе, поэтому россиянам не стоит спешить избавляться от долларов. Такое мнение выразил экономист Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, текущий рост курса рубля связан с геополитическими ожиданиями, а также с переизбытком иностранной валюты из-за снижения импорта при сохранении высокого экспорта. Однако уже к лету ситуация может измениться: профицит способен смениться дефицитом, а слухи о позитивных изменениях в международной политике пока не подтверждены реальными действиями.

«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться», — указал он.
Бадалов подчеркнул, что резкие колебания курса вероятны в ближайшие месяцы. Покупать или продавать доллары, по его мнению, стоит только при острой необходимости, чтобы избежать финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что аналитик Беляев спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа, обещая валюте РФ возможное укрепление в ближайшее время.

Читайте также:

«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией

В России изменят правила призыва в армию с апреля 2025 года

«Стрелка» у Большого театра: корейца поймали и будут судить за убийство из-за девушки в 2011 году
#мнение
#рост
#сбережения
#россия
#рубль
#доллар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT России и другим странам
Глава ВТБ Костин: Финансовая система SWIFT уже никому не нужна
19 марта 2025, 19:11

Андрей Костин (Фото: kremlin.ru)

Международная система передачи финансовой информации (SWIFT) на сегодняшний день успела потерять значимость для большинства государств с развивающейся экономикой. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает журнал «Эксперт».
По его словам, у РФ, как и других развивающихся стран, появились свои альтернативные системы передачи финансовой информации. Костин подчеркнул, что данные современные аналоги отвечают глобальным требованиям.

«SWIFT уже никому не нужна», — добавил глава ВТБ.

Даже в случае ослабления санкций возврата к прежней системе экономических связей с Западом не произойдет, заключил Костин.

Читайте также:

Эксперт назвал преимущества краткосрочных и долгосрочных вкладов

Аналитик спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа

Россиянам рассказали о возможном снижении ключевой ставки и процентов по вкладам
#эксперт
#данные
#рф
#экономика
#платёж
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт назвал преимущества краткосрочных и долгосрочных вкладов
Эксперт Пичугин: краткосрочные вклады выгодны в условиях нестабильности
18 марта 2025, 20:44

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Выбирать срок по вкладам стоит исходя из текущей экономической ситуации, а также личных финансовых приоритетов, рассказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.
«Краткосрочные вклады могут быть выгодны в условиях нестабильности или при ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Они позволяют зафиксировать текущую доходность и сохранить гибкость, что особенно важно, если вам может потребоваться быстрый доступ к деньгам», — пояснил Пичугин в беседе с «Известиями».

При этом он отметил, что долгосрочные вклады более выгодны в моменты стабильности и при высоких ставках по процентам.

Эксперт уточнил, что долгосрочные вклады позволяют зафиксировать прибыль на несколько лет. Однако следует учитывать, что при досрочном снятии средств часто теряются начисленные проценты. Поэтому такие вклады лучше подходят тем, кто уверен, что не понадобится доступ к этим деньгам в ближайшем будущем.

Читайте также:

Россиянам рассказали о возможном снижении ключевой ставки и процентов по вкладам

Эксперты рекомендуют сохранять средства на коротких вкладах

Россиянам пояснили, куда вложить деньги со вкладов, когда ставки рухнут
#деньги
#эксперт
#вклады
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа
Аналитик Беляев: встреча Путина и Трампа может отразиться на курсе рубля
18 марта 2025, 18:15

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Рубль может укрепиться после встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Так считает финансовый аналитик Михаил Беляев.
«На сегодняшний день ожидать стабильного курса рубля по отношению к иностранной валюте трудно, и на это есть несколько причин. В первую очередь, ожидаемые темпы экономического роста 2% — это депрессия. Во-вторых, в стране на высоком уровне остается инфляция», — рассказал Беляев в беседе с «Татар-информом».

По его словам, курс рубля в течение 2025 года будет снижаться. При этом специалист не исключил отдельных этапов усиления национальной валюты. На это может повлиять встреча Путина и Трампа, уточнил Беляев.

Так, он спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей, уточнив, что такие данные могут быть ошибочными.

Читайте также:

Что будет с курсом рубля: мнения экспертов

Россиянам рассказали о возможном снижении ключевой ставки и процентов по вкладам

Эксперты рекомендуют сохранять средства на коротких вкладах
#данные
#курс
#инфляция
#встреча
#курс рубля
#депрессия
Следите за нашими новостями
в удобном формате