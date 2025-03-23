Названа страна, ставшая третьей по темпам роста экономики в G20

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Российская Федерация стала третьей страной по темпам экономического роста среди стран «Большой двадцатки» в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.
Таким образом больше всего за прошлый год выросла экономика Индии, несмотря на замедление в 2023 году с 8,8% до 6,7%. Дальше идут Китай и Индонезия, страны делят второе место с показателем роста экономики в пять процентов. Причем у Индонезии динамика не менялась, а вот у Китая было снижение на 0,2%.
Россия же второй год подряд увеличивает показатель на 4,1%, за ней идет Бразилия с 3,4% с 3,2% и Турция, чей экономический рост замедлился с 5,1% до 3,2%.
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Россия же второй год подряд увеличивает показатель на 4,1%, за ней идет Бразилия с 3,4% с 3,2% и Турция, чей экономический рост замедлился с 5,1% до 3,2%.
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Никита Кротов