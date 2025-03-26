Bloomberg: крупные энергетические компании вернуться в РФ при отмене санкций

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Крупнейшие энергетические трейдеры Gunvor и Mercuria Energy могут вернуть свой бизнес в РФ в случае отмены антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg.
«Руководители ряда крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты. Однако некоторые выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время», — передает агентство.
Вернуть свой бизнес в Россию изъявили желание Gunvor и Mercuria Energy. В последние три года иностранные компании в значительной степени отошли от торговли российской нефтью и металлами, отказываясь от контрактов и партнерств.
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Иван Мусатов