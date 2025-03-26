Мишустин: Экономика России растёт в шесть раз быстрее среднемировых показателей

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)
Российская экономика уже второй год подряд движется темпами, которые превышают среднемировые. Валовый внутренний продукт (ВВП) по итогам 2024 года достиг рекордных показателей и впервые превысил 200 триллионов рублей.
Об этом в своём выступлении в Государственной думе с отчётом о работе правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также уточнил, что в прошлом году рост ВВП составил 4,1%, что даже превысило прогнозируемые показатели, а за четыре года этот ключевой экономический показатель вырос вдвое.
По его словам, рост ВВП в России в разы превосходит среднеевропейские показатели. За два года он превысил европейский почти в шесть раз. А в некоторых государствах Старого Света уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все эти годы неуклонно сокращается, заключил Михаил Мишустин.
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«Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — отметил глава российского кабинета министров.
По его словам, рост ВВП в России в разы превосходит среднеевропейские показатели. За два года он превысил европейский почти в шесть раз. А в некоторых государствах Старого Света уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все эти годы неуклонно сокращается, заключил Михаил Мишустин.
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Александр Бойцов