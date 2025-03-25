Кремль: Черноморская инициатива вступит в силу только после снятия ряда санкций

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Договорённость о реализации Черноморской инициативы может начать выполняться только после того, как будут сняты определённые ограничения на осуществление операций торгового финансирования.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде. Отмечается, что, согласно договорённости американского и российского президентов, стороны условились обеспечить реализацию так называемой «Черноморской инициативы». Она призвана гарантировать безопасность судоходства в Чёрном море, неприменение силы и запрет использования коммерческих судов в военных целях.
В сообщении подчёркивается, что данный пункт может вступить в силу только после того, как будут сняты ограничения на осуществление операций торгового финансирования и отменены санкции против компаний-производителей и экспортёров сельскохозяйственной продукции и удобрений.
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В сообщении подчёркивается, что данный пункт может вступить в силу только после того, как будут сняты ограничения на осуществление операций торгового финансирования и отменены санкции против компаний-производителей и экспортёров сельскохозяйственной продукции и удобрений.
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Александр Бойцов