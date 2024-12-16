Bloomberg: Немецкая экономика вплотную приблизилась к точке невозврата

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Цифры, характеризующие уровень экономического потенциала Германии, в настоящее время упали ниже периода, который предшествовал пандемии. Страна довольно быстрыми темпами приближается к точке невозврата.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на расчёты аналитиков. В публикации указывается, что экономика ФРГ после пяти лет стагнации показывает уровень на пять процентов ниже, чем она должна была быть, если бы темпы роста, которые были до коронавируса, сохранились.
Главными причинами существующего спада эксперты называют отказ от дешёвых энергоносителей из России. Кроме того, серьёзное влияние на экономическую ситуацию в стране оказывает неважное положение дел у немецких автомобильных концернов, которые явно проигрывают конкуренцию китайским производителям.
Подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране. И аналитики обеспокоены как раз тем, что производство и торговля не рухнут одномоментно, учитывая накопленные резервы. Но медленное сползание вниз при том, что страна стала не конкурентноспособной на международном рынке, беспокоит ещё больше, заключают авторы материала.
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Главными причинами существующего спада эксперты называют отказ от дешёвых энергоносителей из России. Кроме того, серьёзное влияние на экономическую ситуацию в стране оказывает неважное положение дел у немецких автомобильных концернов, которые явно проигрывают конкуренцию китайским производителям.
Подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране. И аналитики обеспокоены как раз тем, что производство и торговля не рухнут одномоментно, учитывая накопленные резервы. Но медленное сползание вниз при том, что страна стала не конкурентноспособной на международном рынке, беспокоит ещё больше, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов