Шольц: немецкие инвестиции в Украину экономически выгодны для Германии

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие инвестиции в Украину экономически выгодны для ФРГ. Об этом сообщают РИА Новости.
«Инвестиции немецкого бизнеса в Украину до и после конфликта принесут пользу экономике ФРГ», — говорится в сообщении.
Такое заявление Шольц сделал в ходе германо-украинского экономического форума в Берлине. Канцлер отметил, что Украина пойдет по пути стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС. Немецкие вложения в эти государства оказались выгодными для ФРГ. Такого же результата Шольц ждет и от инвестиций в Украину.
Стоит отметить, что этим летом правительство Германии сообщило о планах вдвое снизить объем помощи для Украины. Несмотря на это Шольц заявил, что Германия останется крупнейшим донором помощи киевскому режиму в Европе.
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