Партия Шольца исключила поставку дальнобойных ракет Taurus Украине

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Партия канцлера ФГР Олафа Шольца в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение от отказе от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает медиагруппа Funke.
В программе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) указано оказание помощи Украине, однако депутаты выступают против предоставления ВСУ ракет Taurus. Причиной такого шага является убеждение партии в том, что Берлин и страны НАТО не должны становиться непосредственными участниками украинского конфликта.
Ранее Шольц после визита в Киев заявил, что Германия не даёт разрешение ВСУ на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
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Анастасия Чинкова