Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Партия Шольца исключила поставку дальнобойных ракет Taurus Украине

Партия Шольца исключила поставку дальнобойных ракет Taurus Украине

Партия Шольца пропишет в предвыборной программе отказ от поставок Taurus Киеву
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Партия канцлера ФГР Олафа Шольца в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение от отказе от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает медиагруппа Funke.


В программе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) указано оказание помощи Украине, однако депутаты выступают против предоставления ВСУ ракет Taurus. Причиной такого шага является убеждение партии в том, что Берлин и страны НАТО не должны становиться непосредственными участниками украинского конфликта.

Ранее Шольц после визита в Киев заявил, что Германия не даёт разрешение ВСУ на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

Читайте также:

Захарова: послу ФРГ в РФ нужно призвать власти Германии к миру на Украине

В Германии заявили о «загнанных в угол» предприятиях страны

Шольц: немецкие инвестиции в Украину экономически выгодны для Германии
#германия
#украина
#ракета
#поставки
#партия
Команда Трампа объявила о готовности рассмотреть инициативу Орбана по Украине
15 декабря 2024, 20:18

Фото: iStock/rarrarorro

Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложение о прекращении боевых действий на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом будущий помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил в эфире телеканала CBS.
Комментируя инициативу Орбана, Уолтц заявил о необходимости прекратить боевые действия на Украине. Если для первого шага необходимо прекращение огня, то команда Трампа готова изучить, что это означает.

Политик напомнил, что Орбан, прежде чем изложить это предложение президенту России Владимиру Путину, начала встретился с Трампом во Флориде. При этом будущий помощник главы государства не стал уточнять, передавал ли Трамп через Орбана какое-то послание Путину.

Читайте также:

Киев отказал Орбану в телефонном разговоре с Зеленским

Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана

Орбан: Зеленский не будет прекращать огонь и обмениваться военнопленными с РФ на Рождество
#сша
#венгрия
#украина
#дональд трамп
#виктор орбан
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция уведомила США о намерении уничтожить Рабочую партию Курдистана в Сирии
Глава МО Турции Гюлер: Анкара донесла до США цель по ликвидации РПК
15 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/cenkertekin

Турция уведомила США о намерениях ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии и надеется на «пересмотр позиции» со стороны Вашингтона. Об этом в интервью газете Star сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.
Он отметил, что народ Сирии, новая администрация страны, а также власти Турции не позволят РПК функционировать в Сирии. В связи с этим приоритетом Анкары является уничтожение этой организации.

Днём ранее военэксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган попытается присоединить часть территорий Сирии. В пользу этой идеи он привёл силу армии Турции, которой Сирия в настоящее время не может оказать сопротивление.

Читайте также:

Турция опровергла ряд постов якобы Эрдогана о необходимости очистить Сирию от курдов

В Турции объявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии

Назван возможный кандидат в президенты Сирии
#турция
#сша
#сирия
#страны
#реджеп тайип эрдоган
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство Нетаньяху одобрило план по удвоению населения Голанских высот
15 декабря 2024, 19:12

Фото: iStock/butenkow

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план развития Голанских высот, который содержит укрепление местных поселений и удвоение численности населения в регионе. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия премьера.
Отмечается, что план Нетаньяху по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах и Кацрине оценивается в более 40 миллионов шекелей (11 миллионов долларов).

В канцелярии подчеркнули, что премьер Израиля внёс на утверждение правительства первую правку плана на фоне продолжающихся боевых действий, а также из-за открытия «нового фронта в Сирии».

План по укреплению Голанских высот затрагивает сферы образования, энергетики и демографии. Также в нём фигурирует строительство новой студенческой деревни и внедрение программы организационного развития для приёма новых жителей.

Нетаньяху заявил, что укрепление Голанских высот является шагом для укрепления всего Израиля. Этот регион удерживается, развивается и в скором времени будет заселяться новыми жителями.

Читайте также:

В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии

ЦАХАЛ ударила по базам сирийских военных в Латакии и Тартусе

В Турции объявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии
#израиль
#биньямин нетаньяху
#правительство
#план
#развитие
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша ввела санкции против миллиардера из России
15 декабря 2024, 19:12

Олег Бойко (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на постановление МВД.
Из постановления следует, что глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк принял такое решение 12 декабря. По информации министерства, причина для включения миллиардера в санкционный список — якобы управление Олега Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance.

После наложения санкций бизнесмену будет запрещен въезд на территорию республики, а его активы в Польше заморозят.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил в социальных сетях, что несмотря на ограничения, экономика России находится в хорошей форме. Все россказни об РФ в «проплаченных» западных СМИ являются манипуляцией и ложью, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в настоящее время против России действует больше всего в мире санкций.

Читайте также:

В Финляндии требуют открыть границу с Россией

Турция решила выйти из санкционного списка по «Газпромбанку»

Стало известно, что США готовят полные санкции против NIS
#сша
#экономика
#санкции
#эксперт
#журналист
#сми
#ограничения
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Эталонный немецкий фейк»: Deutsche Welle* переврало слова Захаровой
В МИД РФ опровергли интерпретацию Deutsche Welle* слов Марии Захаровой
15 декабря 2024, 18:59

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

МИД России обвинил немецкое издание Deutsche Welle* в искажении слов официального представителя министерства Марии Захаровой. Она выступила с критикой посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорфа.
Соответствующий пост опубликован в официальном телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства. В публикации Deutsche Welle говорится, что Захарова раскритиковала «призывы посла к миру» что не соответствует действительности. Российский дипломат обвинила Германию в том, что она содействовала государственному перевороту на Украине в 2014 году, а также в поставках оружия Киеву и срыве переговоров после начала СВО.

В министерстве иностранных дел призвали сравнить слова своего спикера Марии Захаровой с публикацией Deutsche Welle. Этого будет достаточно для того, чтобы увидеть «эталонный немецкий фейк», написали российские дипломаты.

Читайте также:

Захарова: Киев понесёт наказание за убийства российских журналистов

Захарова: послу ФРГ в РФ нужно призвать власти Германии к миру на Украине

Захарова назвала Трампа символом надежды
#пост
#дипломат
#сво
#захарова
#германия
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Тимура Иванова
15 декабря 2024, 18:44

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

В Москве Басманный суд 17 декабря будет рассматривать ходатайство следствия о продлении срока ареста по уголовному делу, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщило агентство ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что срок следствия по делу о взятке продлили до конца марта следующего 2025 года.

«Басманный районный суд Москвы 17 декабря рассмотрит ходатайство следственного органа о продлении Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», — обратил внимание собеседник агентства.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. На момент задержания его подозревали в получении взятки на сумму свыше одного миллиона рублей, но позже данная сумма возросла в десятки раз. Ему было предъявилено обвинение по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. По информации правоохранительных органов, ФСБ собирала доказательства против Иванова на протяжении пяти лет.

Читайте также:

Бывший чиновник Минобороны Куракин приговорён к 17 годам колонии

Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка
#суд
#обвинение
#меры
#сотрудники
#расследование
#минобороны
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Бразилии выписан из больницы после операции по удалению части черепа
15 декабря 2024, 18:29

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул больницу в Сан-Паулу. Он был госпитализирован 10 декабря.
Лечащие врачи главы государства сообщили журналистам бразильского портала G1, что 79-летний президент здоров и может вернуться к исполнению своих обязанностей. Ему даны рекомендации в ближайшие 15 дней избегать физических нагрузок и не совершать дальних поездок, особенно зарубежных.

Напомним, вечером 9 декабря у Луиса да Силвы начались сильные головные боли. Проведенное МРТ выявило кровоизлияние в мозг. Ему была проведена краниотомия. Эта операция, при которой временно удаляется часть черепа для проведения хирургических манипуляций.

Затем президенту Бразилии дренировали гематому. Операция прошла успешно, при этом 11 декабря была проведена еще одна медицинская процедура для предотвращения повторного кровоизлияния.

Читайте также:

Reuters: у президента Бразилии диагностировали внутричерепное кровоизлияние

Президент Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС в Казани

Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада
#врачи
#операция
#президент
#мрт
#рекомендации
#бразилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушков: Зурабишвили готовит политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов
15 декабря 2024, 18:08

Фото: iStock/ Derek Brumby

Российский Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Телеграм-канале, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов в республике.
«Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов — только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить», — обратил внимание Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что Саломе Зурабишвили хочет дать новый импульс протестам оппозиции, и тем самым, получается, готовит громкую политическую провокацию.

«Ему [избранному президенту Грузии Михаилу Кавелашвили] противостоит цепляющаяся за власть француженка Саломе Зурабишвили, отказывающаяся признать результаты выборов и оставить пост президента 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий», — сказал Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что Зарубишвили не желает «оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».

Читайте также:

Депутат Госдумы Шеремет: Грузия стала примером для Украины

В Грузии выбрали нового президента

Футболист без образования: результаты выборов в Грузии, что известно об избранном президенте Михаиле Кавелашвили
#власть
#пост
#пушков
#грузия
#саломе зурабишвили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Финляндии требуют открыть границу с Россией
15 декабря 2024, 17:53

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

В четырех городах Финляндии прошли митинги с требованием открытия границ с Россией. Их организаторами выступили активисты местного русскоязычного «Александровского общества».
Проведение акции было согласовано с местными властями и полицией. Митинги прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппенранте и Лахти и были не слишком многочисленными. На сайте «Александровского общества» опубликован манифест, принятый финскими активистами.

«Мы призываем к пересмотру решения Государственного Совета о закрытии восточной границы. Несмотря на сложности во взаимоотношениях между государствами, по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит передвижение товаров. Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки», — гласит документ.

Также общество требует от властей прекратить закрывать русскоязычные школы и классы, восстановить почтовое сообщение между Финляндией, Белоруссией и Россией и отказаться от введения ограничений на приобретение недвижимости людям с российским гражданством.

Читайте также:

В МИД Финляндии заявили о готовности расширять антироссийские санкции

В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ

Люди важнее удобрений: В Финляндии требуют открыть границы с Россией
#школы
#общество
#акции
#финляндия
#россия
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате