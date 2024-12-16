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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что его страна должна пересмотреть свое участие в блоке НАТО из-за существующей модели альянса в пользу США. Об этом он рассказал изданию Die Welt.
«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германии следует подумать, в какой степени этот альянс все еще полезен для нас», — заявил политик газете.
По словам Хрупалла, сейчас в НАТО не учитываются интересы всех европейских стран, включая Россию. Существующая модель блока служит прежде всего американским интересам. Эта тенденция должна быть пересмотрена в пользу более сбалансированного учета интересов всех европейских государств.
Также в своем интервью Хрупалла высказался о программе его партии по призыву на военную службу. Политик отметил, что данный вопрос не будет выдвигаться на передний план в текущей избирательной кампании. Это может вызвать негативную реакцию, так как избиратели опасаются отправки немецкой молодежи на фронт в Украине.
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