Bloomberg: новым врагом ОПЕК+ в сокращении цен на нефть может стать Казахстан

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В 2025 году организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК+) в надежде удержать цены на нефть может столкнуться не только с огромным количеством внешних вызовов, но и с внутренним врагом, которым станет Казахстан, проинформировало агентство Bloomberg.
Автор статьи Хавьер Блас обращает внимание, что картель на постоянной основе сталкивается с одной и той же проблемой — она связана с крупными инвестициями в добычу в отдельной стране. Власти наращивают экспорт для того, чтобы компенсировать расходы.
В начале 2000-х таким членом ОПЕК+ стал Алжир, в 2010-е годы подобно ему поступил Ирак, а недавно в идентичной роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. В следующем 2025 году на их месте должен быть Казахстан.
Среднеазиатское государство — участник расширенного формата картеля с 2016 года. Он состоит в ОПЕК+ с момента его создания. В то время Астана добывала больше своей квоты. Но в следующем году проблема может усугубиться, поскольку эксплуатацию вводится проект стоимостью 45 миллиардов долларов, который предусматривает расширение добычи на Тенгизском месторождении.
В материале подчеркивается, что для соблюдения квот ОПЕК+ Астана может сократить добычу на иных месторождениях на такой же объем, что будет добываться на новом проекте.
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В начале 2000-х таким членом ОПЕК+ стал Алжир, в 2010-е годы подобно ему поступил Ирак, а недавно в идентичной роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. В следующем 2025 году на их месте должен быть Казахстан.
Среднеазиатское государство — участник расширенного формата картеля с 2016 года. Он состоит в ОПЕК+ с момента его создания. В то время Астана добывала больше своей квоты. Но в следующем году проблема может усугубиться, поскольку эксплуатацию вводится проект стоимостью 45 миллиардов долларов, который предусматривает расширение добычи на Тенгизском месторождении.
В материале подчеркивается, что для соблюдения квот ОПЕК+ Астана может сократить добычу на иных месторождениях на такой же объем, что будет добываться на новом проекте.
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Ольга Енгалычева