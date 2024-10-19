Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России

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После визита в Киев и встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил о намерении украинского коллеги обеспечить поставки нефти из России, сообщает информационное агентство MTI.
«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей с Украины в Венгрию», – заявил заместитель министра.
Он отметил, что нефть из России будет проходить через украинскую территорию и поставляться в Венгрию по трубопроводу «Дружба».
Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман заявил, что прекращение поставок газа из России лишит Украину 40 миллиардов гривен.
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