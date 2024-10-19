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Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России

МИД Венгрии: Украина пообещала обеспечить поставки российской нефти
19 октября 2024, 00:04
Фото: iStock/zhengzaishuru

Фото: iStock/zhengzaishuru

После визита в Киев и встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил о намерении украинского коллеги обеспечить поставки нефти из России, сообщает информационное агентство MTI.
«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей с Украины в Венгрию», – заявил заместитель министра.

Он отметил, что нефть из России будет проходить через украинскую территорию и поставляться в Венгрию по трубопроводу «Дружба».



Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман заявил, что прекращение поставок газа из России лишит Украину 40 миллиардов гривен.

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МВФ одобрил выделение транша для Украины на сумму свыше миллиарда долларов
МВФ одобрил выделение транша Украины на сумму свыше 1,1 млрд долларов
18 октября 2024, 23:31

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере более 1 миллиарда долларов США, сообщается на сайте организации.
Исполнительный совет МВФ завершил пересмотр соглашения по программе расширенного финансирования и принял решение о переводе Киеву кредитных средств в размере 1,1 миллиарда долларов США. Они будут направлены на поддержку бюджета страны.

Согласно заявлению, украинская экономика остается устойчивой, несмотря на сложную ситуацию.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики до 2% в 2025 году. При этом прогноз роста ВВП на 2024 год был оставлен без изменений 3,2%.

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«Испортили отношения»: Путин призвал США подумать о вреде санкций для доллара
18 октября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/jokerpro

Штатам следует подумать о том, что их же антироссийские санкции негативно отражаются на долларе. Об этом на встрече с главами СМИ государств-участников БРИКС заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Вашингтон портит отношения с Пекином.
«США нужно задуматься – они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции, и это негативно отражается на них. В том числе на долларе отражается», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Москва не занимается целенаправленной дедолларизацией.

Ранее российский лидер говорил, что энергоресурсы РФ «просто безграничны», а китайские партнеры охотно покупают их.

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Подмосковная сыроварня победила на международном конкурсе
18 октября 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сыроварня De Famille из городского округа Чехов завоевала награды международного сырного конкурса, который проводился в городе Актау в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На конкурсе сыры De Famille были представлены в трёх категориях: с голубой плесенью, с мытой корочкой и мягкие с белой плесенью. Несколько видов сыра от подмосковной сыроварни завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали конкурса», — говорится в сообщении.
В частности, высшую награду получил изготовленный в сыроварне De Famille «Камамбер» с низким содержанием жира.

В министерстве отметили, что De Famille выпускает сыры по французским рецептам. В этом году в сыроварне завершили расширение: построили новые производственные и складские помещения и установили современное оборудование.

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#награда
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Замглавы Минфина посоветовал россиянам перевести свои сбережения в золото
Замглавы Минфина Моисеев предложил россиянам покупать золото
18 октября 2024, 14:38

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото. Об этом он сообщил «Российской газете».
В ходе своего выступления на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что россиянам стоит воздержаться от хранения сбережений в долларах и евро.

«Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить», — отметил заместитель Минфина.
Вместо того, чтобы нести деньги в банки, россияне хранят их дома «в стеклянных банках». В этом твердо убежден Моисеев. Он также посоветовал согражданам вкладываться в золото — металл стабилен и в наличии его достаточно.

Ранее Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.

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#рф
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В Егорьевске построят комплекс по переработке какао-бобов
18 октября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Комплекс по переработке какао-бобов построит на территории городского округа Егорьевск компания «Интермаре», участок для реализации проекта инвестору предоставили по льготной подмосковной программе «Земля за 1 рубль», направленной на поддержку импортозамещения, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь участка под новое производство составляет 2,3 га. Там компания планирует построить производственное и складское помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
В свою очередь, зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что в реализацию проекта компания планирует вложить 445 млн рублей. Запуск производства намечен на 2027 год.

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В Минсельхозе оценили рост цен на яйца
Минсельхоз назвал рост цен на яйца обычной практикой
18 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Минсельхозе назвали рост цен на яйца обычной практикой, а ситуацию с этим продуктом на российском рынке — стабильной. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости. Там же отметили, что средняя стоимость яиц сейчас — 75,1 и 61 рубль за десяток.
«В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. <…> Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — пояснили в министерстве.
В Минсельхозе также подчеркнули, что с начала года отпускная стоимость яиц первой и второй категорий упала на 20,6% и 26,6% соответственно.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что крупнейшие птицефабрики России, включая «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на куриное яйцо. В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.

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РЖД на фоне дефицита кадров вводит подъёмные в 150 тысяч рублей
18 октября 2024, 06:22

Фото: istock/fortton

Российские железные дороги (РЖД) объявили о внедрении программы единовременных выплат, известных как «подъёмные», для привлечения новых сотрудников.
В условиях кадрового дефицита компания готова выплатить по 150 тысяч рублей при приёме на работу машинистов и их помощников, включая тех, кто ранее уже работал в РЖД, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, с 1 ноября 2024 года планируется значительное повышение заработной платы для машинистов и их помощников. Почасовые тарифные ставки для работников дирекции тяги, обслуживающей грузовые и пассажирские локомотивы, увеличатся на 20%. В то же время сотрудники дирекции скоростного сообщения и моторвагонного подвижного состава, обслуживающие такие поезда, как «Сапсаны» и «Ласточки», получат повышение на 15%.

Эти меры направлены на улучшение условий труда и привлечение квалифицированных специалистов в условиях нехватки рабочей силы на рынке труда.

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#рф
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«Ведомости»: крупнейшие птицефабрики начали повышать цены на куриное яйцо
18 октября 2024, 06:08

Фото: istock/Vladimir Kokorin

Крупнейшие птицефабрики России, включая «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на куриное яйцо.
Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к производителям.

В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.

Также стало известно, что птицефабрика «Волжанин» уже в начале октября подняла закупочные цены на свою продукцию для ритейлеров на 5%.По данным Росстата, потребительские цены на яйца на прошлой неделе выросли на 0,3%. Власти России ранее обсуждали меры по сдерживанию роста цен на яйца, включая ограничение торговых наценок.

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В Минфине подтвердили новые правила ухода иностранного бизнеса в России
Силуанов подтвердил повышение дисконта для продажи активов иностранным бизнесом
17 октября 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

В России ожидаются изменения в условия ухода иностранного бизнеса из страны. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что минимальный дисконт для осуществления сделок по продаже активов вырастет с 50% до 60%, а взнос в бюджет России значительно повысится с 15% до 25% рыночной цены и далее ещё по 5% в два последующих года.

Напомним, что в настоящее время инвесторы из недружественных государств могут выйти из активов России при условии, что их актив будет продан со скидкой в размере не менее 50%, а в бюджет России будет уплачен взнос в размере 15% рыночной стоимости актива.

Неделей ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Минфина, сообщил о введении новых условий. Решение о внесении изменений было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина, подписанным 2 октября.

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