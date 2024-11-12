В ЕС предложили санкции против российских танкеров с нефтью

Фото: iStock/sinonimas
Европарламент готовится принять резолюцию, в которой содержится призыв к усилению мер против российского «теневого» флота.
Согласно проекту резолюции, полученному агентством ТАСС, планируется запрет на вход российских танкеров с нефтью в пролив Ла-Манш, а также усиление контроля за судами, перевозящими нефть из России.
В документе также предлагается ввести новые требования к страховке для российских судов при их нахождении в водах ЕС.
Резолюция призывает страны ЕС к санкционированию танкеров, перевозящих российскую нефть, и усилению спутникового мониторинга.
При этом в проекте указана необходимость тесного сотрудничества с Великобританией для введения запрета на проход российских судов через Ла-Манш. Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в конце ноября, хотя носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению.
Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над 15-м пакетом санкций против Москвы, который направлен на предотвращение обхода текущих ограничений.
По данным Politico, новые санкции коснутся экспорта российского сжиженного природного газа и танкеров, которые используют обходные схемы для транспортировки нефти.
Читайте также:
Евросоюз анонсировал 15-й пакет антироссийских санкций
Прибывших в Тбилиси депутатов ЕС назвали бездельниками
Маск поддержал идею евродепутата о большей прозрачности выборов главы ЕК
В документе также предлагается ввести новые требования к страховке для российских судов при их нахождении в водах ЕС.
Резолюция призывает страны ЕС к санкционированию танкеров, перевозящих российскую нефть, и усилению спутникового мониторинга.
При этом в проекте указана необходимость тесного сотрудничества с Великобританией для введения запрета на проход российских судов через Ла-Манш. Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в конце ноября, хотя носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению.
Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над 15-м пакетом санкций против Москвы, который направлен на предотвращение обхода текущих ограничений.
По данным Politico, новые санкции коснутся экспорта российского сжиженного природного газа и танкеров, которые используют обходные схемы для транспортировки нефти.
Читайте также:
Евросоюз анонсировал 15-й пакет антироссийских санкций
Прибывших в Тбилиси депутатов ЕС назвали бездельниками
Маск поддержал идею евродепутата о большей прозрачности выборов главы ЕК
Мария Моисеева