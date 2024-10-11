В Балтийском море у немецкого Кюлунгсборна вспыхнул танкер с химикатами и нефтью

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В Балтийском море у берегов немецкого города Кюлунгсборна загорелся танкер, который перевозил химикаты и нефть. Об этом сообщило местное общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем сайте. Отмечается, что возгорание произошло на 73-метровом немецком танкере «Annika».
«В настоящее время судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море», — указано в заявлении.По информации ведомства, весь экипаж — 7 человек — удалось эвакуировать на спасательном катере, который прибыл к месту происшествия около 10 утра по местному времени.
Сейчас полыхающий танкер пытаются потушить при помощи спецтехники и вертолетов.
Ранее сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удары по двум кораблям в Красном море и Индийском океане. Среди них был британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море.
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