Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что в России с экономикой все в порядке. Он сказал, что за два последних года рост экономики в России составил порядка 8%.
«Развиваемся несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас», — сообщил Путин.
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» оценил экономические прогнозы на следующий год и объяснил, от чего они зависят.
«В других странах рост экономики ниже. На следующий год прогнозируется в районе 2% — 2,5% — этот прогноз более или менее сбывается. В прошлом году и в этом мы шли с небольшим опережением этого прогноза», — прокомментировал он.
По словам экономиста, прогноз достаточно сбалансированный: не особо оптимистичный и не особо пессимистичный.
«Долго держать высокие темпы роста сложно. Это возможно, но нужно чтобы они на чем-то базировались. Как правило, это либо бюджетные, либо частые инвестиции. С бюджетными инвестициями все понятно — они заложены в законе в бюджете, а с частными — непонятно. Их пытаются активизировать, но пока не очень получается, поэтому темпы роста будут зависеть от того, что будет с частными инвестициями», — объяснил Ракша.
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Анастасия Бондарева