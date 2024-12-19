Путин: цены в РФ растут, поскольку предложение не успевает за спросом

Фермерский рынок площадью около 4 тысяч квадратных метров возводят в городском округе Егорьевск, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 86%. Сдать рынок в эксплуатацию должны в первом квартале будущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.