Путин: цены в РФ растут, поскольку предложение не успевает за спросом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен в стране тем, что предложение не успевает за спросом.
Во время Прямой линии российский лидер обратил внимание, что урожай, мировые цены и санкции тоже влияют на рот цен в Российской Федерации.
Владимир Путин подчеркнул, что в России потребление мяса составляет 80 килограмм на человека, а в мире — 42 килограмм. При этом страна полностью обеспечивает себя данным продуктом.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Читайте также:
«Все нормально»: Путин оценил рост экономики в России
Путин признал недоработки Центробанка
Путин заявил, что уход иностранных компаний подтолкнул российский бизнес
«Это вещь неприятная и плохая. Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся», — подобным образом президент России охарактеризовал рост цен в стране.
Владимир Путин подчеркнул, что в России потребление мяса составляет 80 килограмм на человека, а в мире — 42 килограмм. При этом страна полностью обеспечивает себя данным продуктом.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Читайте также:
«Все нормально»: Путин оценил рост экономики в России
Путин признал недоработки Центробанка
Путин заявил, что уход иностранных компаний подтолкнул российский бизнес
Ольга Енгалычева