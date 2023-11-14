Bloomberg: Поставки газа из Израиля в Египет выросли на 60%

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В ноябре на фоне уменьшения эскалации конфликта на Ближнем Востоке на 60% увеличились поставки природного газа из Израиля в Египет. Об этом пишет Bloomberg.
Авторы связывают рост поставок с уменьшением напряжённости в регионе и с возобновлением работы американского нефтегазового гиганта Chevron на месторождении Тамар в Израиле.
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Диана Аванесян