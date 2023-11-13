В декабре в Солнечногорске запустят завод металлоконструкций

Фото: Мининвест МО
Компания «Аполло» в декабре запустит в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске завод металлоконструкций. Уже стартовали пусконаладочные работам, продолжается монтаж оборудования и станков, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На заводе будут производить металлоконструкции для строительства – каркасы зданий, балки, колонны и фермы. Все производственные процессы будут оцифрованы, и заказчики смогут в режиме реального времени следить за изготовлением и сборкой конструкций.
После запуска производства на полную мощность там создадут около 80 рабочих мест.
Всего в портфеле реализованных проектов компании «Аполло» около 100 заводов, 90 логистических комплексов, более 30 торговых центров, а также административные здания, спортивные объекты, стадионы, школы и детские сады.
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Лора Луганская