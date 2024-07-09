Bloomberg раскрыл размер доходов богатейших миллиардеров России за год

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С 2023 года богатейшие российские миллиардеры получили дивиденды от вложенного капитала на сумму свыше одного триллиона рублей. Список крупнейших получателей дивидендов возглавил бывший президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.
По данным информационного агентства Bloomberg, сумма его доходов за этот период составила 186 миллиардов рублей. В нынешнем году бизнесмен впервые возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние выросло с 20Ю5 до 28,6 миллиарда долларов.
В топ-3 крупнейших получателей дивидендов среди российских бизнесменов также вошли основной бенефициар череповецкого сталелитейного гиганта «Северсталь» Алексей Мордашов (148 миллиардов рублей) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (121 миллиард рублей).
Совокупное состояние миллиардеров из РФ, входящих в топ-500 рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе-июне увеличилось в общей сложности на 28,749 миллиарда долларов и достигло уровня в 354,99 миллиарда.
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В топ-3 крупнейших получателей дивидендов среди российских бизнесменов также вошли основной бенефициар череповецкого сталелитейного гиганта «Северсталь» Алексей Мордашов (148 миллиардов рублей) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (121 миллиард рублей).
Совокупное состояние миллиардеров из РФ, входящих в топ-500 рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе-июне увеличилось в общей сложности на 28,749 миллиарда долларов и достигло уровня в 354,99 миллиарда.
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Александр Бойцов