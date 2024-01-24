В Европе цены вырастут на 10% из-за кризиса в Красном море

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Европейцев предупредили о вероятном росте цен на некоторые товары до 10% на фоне кризиса в Красном море.
Об этом пишет итальянская газета il Messaggero, ссылаясь на данные о стоимости морских перевозок.
Сообщается, что так называемый налог на Красное море коснётся электроники, предметов интерьера и моды, автозапчастей, а также поставки газа из стран Ближнего Востока.
К примеру, перевозка одного морского контейнера из Шанхая в Геную уже выросла в 3,5 раза, достигнув 6300 долларов.
Ранее ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
По его словам, на эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.
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Сообщается, что так называемый налог на Красное море коснётся электроники, предметов интерьера и моды, автозапчастей, а также поставки газа из стран Ближнего Востока.
Ранее ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
По его словам, на эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.
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Мария Фирсова