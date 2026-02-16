ЦБ изучит влияние маркетплейсов на инфляцию
Банк России изучит влияние маркетплейсов на инфляцию. Исследование включено в программу экономических работ на 2026–2028 годы.
В материалах регулятора говорится, что развитие онлайн-торговли меняет поведение потребителей и производителей. Это может отражаться на гибкости цен и передаче ценовых шоков от компаний к покупателям. В ЦБ задаются вопросом, способны ли маркетплейсы влиять на инфляционные ожидания и динамику роста цен.
Также Банк России планирует исследовать формирование платформенной экономики. По оценке регулятора, цифровые платформы и экосистемы меняют структуру финансового рынка и создают новые бизнес-модели.
Отдельное внимание уделят появлению новых типов финансовых контрактов и развитию децентрализованных финансов. В ЦБ считают, что цифровизация может привести к фрагментации рынка и изменению роли традиционных посредников.
