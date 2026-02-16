Достижения.рф

ЦБ изучит влияние маркетплейсов на инфляцию

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России изучит влияние маркетплейсов на инфляцию. Исследование включено в программу экономических работ на 2026–2028 годы.



В материалах регулятора говорится, что развитие онлайн-торговли меняет поведение потребителей и производителей. Это может отражаться на гибкости цен и передаче ценовых шоков от компаний к покупателям. В ЦБ задаются вопросом, способны ли маркетплейсы влиять на инфляционные ожидания и динамику роста цен.

Также Банк России планирует исследовать формирование платформенной экономики. По оценке регулятора, цифровые платформы и экосистемы меняют структуру финансового рынка и создают новые бизнес-модели.

Отдельное внимание уделят появлению новых типов финансовых контрактов и развитию децентрализованных финансов. В ЦБ считают, что цифровизация может привести к фрагментации рынка и изменению роли традиционных посредников.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0