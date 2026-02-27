27 февраля 2026, 10:53

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Рубль может ослабнуть на фоне возможного ужесточения бюджетного правила. Экономисты не исключают возвращения курса доллара к трёхзначным значениям.





25 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил о возможном снижении базовой цены нефти в бюджетном правиле, которая сейчас установлена на уровне 59 долларов за баррель. После этих заявлений рынок отреагировал снижением курса рубля. По мнению экономиста Евгения Надоршина, изменение параметров может усилить давление на национальную валюту до конца года.



Эксперты в беседе с Telegram-каналом Baza объясняют, что снижение базовой цены приведёт к сокращению валютных интервенций со стороны Центробанка, которые в последнее время поддерживали курс. Экономист Дмитрий Прокофьев отметил, что формально такие изменения способны ослабить рубль по отношению к другим валютам. По его словам, тем, кто планирует поездки за границу или покупки в иностранной валюте, стоит учитывать возможные колебания курса.

