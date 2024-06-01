Bloomberg: Украина столкнулась с острой нехваткой рабочей силы

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Украина столкнулась с острой нехваткой людей, способных работать на предприятиях, что негативно сказывается на состоянии экономики страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что данная проблема со временем будет только усугубляться, поскольку конфликт длится уже три года. Киеву приходится заполнять эту брешь, оставленную миллионами граждан, которые либо бежали из страны, либо были мобилизованы, или же погибли на фронте.
Как пишет издание, нехватка рабочих приводит к снижению производительности труда на предприятиях, стройках и шахтах страны. Также мужчины отказываются работать в компаниях, на которые нацелились территориальные центры комплектования (аналог военкомата).
Военкомы начали отлавливать призывников прямо на пороге предприятия, жалуется директор по устойчивому развитию Метинвеста Украины Татьяна Петрук.
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Как пишет издание, нехватка рабочих приводит к снижению производительности труда на предприятиях, стройках и шахтах страны. Также мужчины отказываются работать в компаниях, на которые нацелились территориальные центры комплектования (аналог военкомата).
Военкомы начали отлавливать призывников прямо на пороге предприятия, жалуется директор по устойчивому развитию Метинвеста Украины Татьяна Петрук.
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Анастасия Чинкова